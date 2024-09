La célébration du Mawlid Ennabaoui dans les wilayas de l’Ouest du pays, a donné lieu à de riches festivités et diverses activités avec des halqas de récitation du Coran et des cérémonies dans les mosquées et les écoles coraniques pour célébrer cette fête et honorer pour la circonstance les apprenants du Coran.

A Oran, la mosquée "Emir Abdelkader" à haï "El-Barki" a abrité une cérémonie religieuse, en présence des autorités de la wilaya, civiles et militaires, où ont été honorés 42 récitants du Saint Coran, dans le cadre de différents concours de récitation de 60, 30 et 20 hizbs. Des sommes variant entre 30.000 et 350.000 DA ont été remis, lors de cette cérémonie, aux vainqueurs de ces concours. En outre, 50 omras ont été offertes à l’initiative des autorités locales et de donateurs.

Dans la wilaya de Mascara, une caravane religieuse a été lancée, lundi, devant la mosquée centrale de la ville de Mascara, sous le slogan "Mawlid Kheir El Baria", en collaboration avec plusieurs instances, entreprises publiques et associations, pour sillonner plus de 150 mosquées à travers les 47 communes et les zaouias de la région. Le programme de cette caravane, qui s’étale sur un mois, comporte des lectures collectives du Coran, des chants et madihs du prophète (QSSSL), ainsi que des lectures poétiques et l’animation de conférences.

Des concours de récitation du Coran et autour de la Sunna et de la poésie arabe classique sont aussi au programme, mettant en exergue la vie du prophète Mohamed (QSSSL), dédiés aux élèves des écoles coraniques, relevant des mosquées et de zaouias de la wilaya, âgés entre 8 et 21 ans. Dans la wilaya d'Aïn Témouchent, une nouvelle mosquée baptisée du nom de l’Imam chahid "Medjahdi Abdelkader" dit " Si Rahmoun", a été inaugurée. Né en 1909, Medjahdi a eu le privilège de créer la section de la zaouia Tidjania dans la commune de Sidi Benadda. En 1940, il rejoint l’organisation civile de l’Armée de libération nationale (ALN) et fut désigné responsable de zone, avant d’être arrêté et exécuté par balles.

Dans la wilaya de Tissemsilt, une cérémonie a été organisée en l’honneur de 22 récitants du Coran au niveau de la mosquée "Abou Bekr Es-Seddik" au chef-lieu de wilaya. En outre, une caravane composée d'imams a été lancée pour sillonner les 22 communes de la wilaya, et ce jusqu’à la fin du mois de septembre en cours, pour présenter des cours et animer des conférences sur la vie du prophète (QSSSL).

Dans la wilaya de Nâama, une cérémonie de circoncision collective a été organisée au profit de 30 enfants issus de familles nécessiteuses à l’hôpital "frères Chenafa" dans la commune de Mecheria (Nâama), a-t-on appris de l’Association nationale d’aide aux malades. La direction de l’hôpital de Mecheria a mobilisé un staff médical et paramédical du service de chirurgie générale pour superviser cette opération qui s’est déroulée dans une ambiance festive.

Diverses activités religieuses et culturelles au Sud du pays

Des activités religieuses et culturelles entre récitation du Saint Coran, processions, chants religieux (Madih et Tahlil) louant les valeurs de l'Islam et la Sira Ennabouia (ligne de conduite du prophète Mohamed QSSSL), ont eu lieu à travers les wilayas du Sud du pays pour marquer la célébration du Mawlid Ennabaoui (naissance du prophète QSSSL).

A Ouargla, la célébration a donné lieu à l'organisation au niveau de la mosquée Abou-Dher El-Ghifari, outre les chants religieux, à une cérémonie, présidée par les autorités locales, en l'honneur des élèves apprenants et récitants du Saint Coran et de Hadith (paroles du prophète), en plus de la remise de titres de voyages Omra à certains Imams à l'occasion de la célébration de leur Journée nationale.

Une ambiance similaire empreinte de ferveur spirituelle et d'attachement aux traditions a marqué la célébration de cet évènement religieux dans la wilaya de Djanet qui a abrité diverses activités, dont des conférences et halaqate louant les vertus et le message du prophète Mohamed (QSSSL), en plus de la remise de cadeaux aux récitants du Saint Coran et de Hadiths.

Illizi n'a pas dérogé à la règle en organisant à la mosquée Hassan Ben-Thabet d'une réception en l'honneur des lauréats des concours des récitants du Saint Coran et de Hadiths. Des chants et Madih entonnés par des chorales à vocation religieuse et d'autres animés par des troupes folkloriques et de Karkabou ont marqué la célébration de la fête du Mawlid dans la wilaya de Timimoun qui a offert, à l'occasion, des repas aux invités et passagers, en plus de l'organisation d'actions de solidarité et des cérémonies de circoncision au profit d'enfants issus de familles nécessiteuses et de remise d'effets vestimentaires.

Dans la wilaya de Ghardaïa, l'évènement, mis à profit pour octroyer des aides aux personnes démunies, a également donné lieu, dans la ville de Métlili, à l'organisation, dès l'avènement du mois hégirien de Rabie El-Awal, du Maoussem "Rakb Ennabi" durant quatre jours rehaussés par des exhibitions de Fantasia et de Méharis, avant d'être sanctionné par un grand diner traditionnel.

La mosquée "Okba Ben-Nafaa" au quartier Bouhraoua (Ghardaïa) a servi, en cette circonstance religieuse, de cadre à une réception en l'honneur de 25 récitants du Saint Coran lors de laquelle leur ont été remis des primes et diplômes d'honneur. Dans la wilaya de Tamanrasset, où l'évènement est aussi fêté avec toute la sacralité voulue, à travers des processions et rituels au niveau des mosquées de la wilaya, a été donné lieu également à des rencontres familiales conviviales pour partager des plats traditionnels et échanger de vœux.