Les progrès en matière d'égalité entre les genres et d'autonomisation des femmes et des filles sont réalisables mais ils sont trop lents et les inégalités entrainent des coûts faramineux, selon un rapport publié lundi par ONU Femmes et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, appelant à combler les écarts entre hommes et femmes.

Le rapport intitulé "Progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)?: Gros plan sur l'égalité des genres 2024", souligne les progrès réalisés à l'échelle mondiale en matière d'égalité entre les genres et d'autonomisation des femmes et des filles. Toutefois, la part de femmes et de filles vivant dans l'extrême pauvreté est passée sous la barre des 10?%, après avoir considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

Jusqu'à 56 réformes législatives cherchant à combler les écarts entre les genres ont été adoptées dans le monde entier depuis la publication du premier rapport de cette série. Toutefois, aucun des indicateurs ou sous-indicateurs de l'ODD 5 (portant sur l'égalité entre les genres) n'a encore été atteint, selon les données présentées dans le document.

Au rythme actuel, la parité entre les genres au sein des parlements reste potentiellement irréalisable jusqu'en 2063. Il faudra encore 137 longues années pour sortir toutes les femmes et toutes les filles de la pauvreté. Et près d'une fille sur quatre continue d'être mariée avant d'atteindre l'âge adulte. Selon la Directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Bahous, "le rapport publié aujourd'hui, révèle une vérité indéniable?: les progrès sont réalisables, mais pas assez rapides".

"Le coût de l'inaction en matière d'égalité entre les genres est immense, et les récompenses liées à sa réalisation sont bien trop importantes pour être ignorées", a déclaré, pour sa part, le Secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, soulignant que le Programme de développement durable à l'horizon 2030 ne pourra être réalisé "qu'avec la participation pleine et égale des femmes et des filles à tous les aspects de la société".

Le rapport qui s'inscrit dans le cadre des 17 ODD, propose une série de recommandations pour éliminer les inégalités entre les genres. Il appelle à une action décisive lors du Sommet de l'avenir, -prévu au Siège de l'ONU les 22 et 23 septembre-, y compris la multiplication des investissements et l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes et des filles.