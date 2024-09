Les Nations Unies ont souligné l'impact des ordres d'évacuation massive en cours dans la bande de Ghaza par l'armée sioniste, affirmant que ces ordres couvrent désormais plus de 85% de l'enclave palestinienne.

"Au 16 septembre, plus de 55 ordres d'évacuation sont toujours en vigueur, couvrant plus de 85% de la bande de Ghaza. Le dernier ordre d'évacuation a été émis dans le nord de Ghaza samedi", a déclaré lundi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'une conférence de presse, citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). "Les déplacements répétés séparent également les familles et érodent les systèmes de protection sociale, en particulier pour les femmes et les enfants", a-t-il ajouté.

Dujarric a affirmé, dans le même contexte, que ces ordres d'évacuation émis par l'entité sioniste "entravant l'acheminement de l'aide à travers Ghaza. Entre le 1er et le 15 septembre, sur les 94 missions humanitaires prévues pour le nord de Ghaza, seules 37 – soit 39% – ont été facilitées". Il a ajouté que "les convois d'aide sont la cible de tirs ou exposés à des conditions mettant leur vie en danger, arrêtés et retardés pendant des heures". "Ce que nous constatons, c'est qu'aucun endroit n'est sûr à Ghaza", a-t-il déclaré, réitérant l'appel à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza.

Agression sioniste contre Ghaza: la pollution de l'eau, une "bombe silencieuse", prévient l'ONU

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau et à l'assainissement, Pedro Araujo Agudo, a averti que la pollution de l'eau à Ghaza devenait "une bombe silencieuse", conséquence de la guerre génocidaire sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023. "La pollution de l'eau à Ghaza devient une bombe silencieuse dont l'impact est plus grand que celles qui détruisent des bâtiments", a déclaré lundi Agudo lors d'une conférence de presse tenue avec d'autres rapporteurs de l'ONU sur la situation à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés.

Et d'ajouter qu'"actuellement, les habitants de Ghaza vivent avec une moyenne de 4,7 litres d'eau par personne et par jour, alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé la quantité minimale d'eau requise en cas d'urgence à 15 litres". Le rapporteur de l'ONU a également déclaré que l'entité sioniste "empêche l'entrée d'environ 70% des matériaux nécessaires à la purification de l'eau à Ghaza".

Les institutions locales et les municipalités de Ghaza ont déclaré à plusieurs reprises que l'armée sioniste "avait délibérément détruit les réseaux d'eau, les puits et les usines de dessalement, aggravant ainsi la crise de l'eau potable".

Des dizaines de martyrs dans des bombardements aériens des forces sionistes contre un camp de réfugiés à Ghaza

Plusieurs bombardements aériens des forces d'occupation sionistes menés contre le camp de réfugiés d'al-Bureij, dans le centre de la bande de Ghaza, ont fait des dizaines de martyrs et de blessés, mardi, selon un communiqué du Service de la défense civile locale. Les avions de combat des forces sionistes ont bombardé plusieurs maisons du côté est du camp alors que des dizaines de personnes s'y trouvaient, a indiqué la même source.

"On estime que plus de 50 personnes se trouvaient à l'intérieur de ces maisons" lors de l'attaque des forces sionistes, a ajouté le communiqué. La défense civile a fait savoir que 4 personnes, dont un enfant, avaient jusqu'à présent été récupérées, alors que des dizaines de personnes demeurent toujours sous les décombres des maisons détruites.

Des témoins oculaires ont déclaré que des drones et des véhicules militaires de l'armée sioniste ont ouvert le feu sur des ambulances et des équipes de la défense civile alors qu'elles tentaient de se rendre sur place pour aider les victimes. "La scène est catastrophique dans la zone bombardée par l'armée (sioniste), car un grand nombre de victimes s'y trouvent encore sous les décombres", a déclaré un témoin oculaire.

"Il s'agit d'un nouveau massacre commis par l'armée d'occupation sioniste, qui a détruit 3 maisons dans la zone", a-t-il affirmé. L'entité Sioniste a poursuivi sa guerre génocidaire contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre 2023, en ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat. Plus de 41 200 personnes, dont la majorité est principalement composée de femmes et d'enfants, sont tombées en martyrs et plus de 95 400 blessées depuis cette date, selon les autorités médicales locales.

Agression sioniste : les médias allemands demandent à l'entité sioniste de leur accorder l'accès à Ghaza

Les principaux médias allemands ont demandé mardi à l'entité sioniste de leur accorder l'accès à la bande de Ghaza, ravagée par près d'un an d'agression génocidaire, estimant que l'exclusion des médias internationaux "crée les conditions d'une violation des droits de l'homme". "Après presque un an de guerre, nous demandons (à l'entité sioniste) de nous permettre d'entrer dans la bande de Ghaza", écrivent dans une lettre ouverte les rédacteurs en chef d'une quinzaine d'organes de presse écrite, radiotélévisée et agence.

Et de poursuivre dans leur missive: "Quiconque nous interdit de travailler dans la bande de Ghaza crée les conditions d'une violation des droits de l'homme". Parmi les signataires, figurent des rédacteurs et des journalistes des journaux Der Spiegel, Die Welt, des chaînes publiques ARD et ZDF, de l'agence de presse allemande DPA, de l'Association des journalistes allemands.

Tous témoignent avoir des dizaines d'années d'expérience dans le reportage en zone de conflit et assurent : "Nous connaissons le risque. Nous sommes prêts à le prendre. Accordez-nous l'accès à la bande de Ghaza". Le bilan de l'agression barbare sioniste contre Ghaza, en cours depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé mardi à 41.252 martyrs et 95.497 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. L'agression sioniste a également entrainé des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent dans l'enclave palestinienne.



Agression sioniste : le niveau de souffrance à Ghaza est "inimaginable" (Guterres)

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a qualifié d"'inimaginable" le niveau de souffrance dans la bande de Ghaza, théâtre d'une agression sioniste génocidaire depuis près d'un an. M. Guterres a affirmé, dans des déclarations à la presse, que "rien ne justifie les crimes de punition collective commis par les autorités d'occupation (sionistes) contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza".

A ce propos, il a dit : "C'est inimaginable, le niveau de souffrance à Ghaza, le niveau de mort et de destruction". En outre, M. Guterres a relevé "des violations à grande échelle" commises par l'entité sioniste, appelant à nouveau un cessez-le-feu "immédiat" dans l'enclave palestinienne assiégée. Le bilan de l'agression barbare sioniste contre Ghaza, en cours depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 41.252 martyrs et 95.497 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. L'agression sioniste a également entrainé des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent dans l'enclave palestinienne.