Quatre enfants de quatre à six ans sont morts étouffés dans le nord-est de la Namibie après s'être retrouvés enfermés dans un congélateur abandonné en jouant à cache-cache, a annoncé mardi la police. "Il y avait un crochet sur le congélateur qui ne pouvait être ouvert que de l'extérieur", a déclaré le chef de la police de la région de Zambezi. "Ils sont restés bloqués environ une heure et demi et ont étouffé", a-t-il ajouté.

Deux des enfants sont morts à l'intérieur tandis que les deux autres "ont été trouvés à peine conscients mais ont été déclarés morts à leur arrivée à l'hôpital", a-t-il ajouté. Les enfants ont été découverts dans le congélateur par la mère de l'un d'entre eux, partie à la recherche de son fils qui ne répondait pas à ses appels.