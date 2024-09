Le bilan de la tempête Boris qui a touché l'Europe centrale et orientale, s'est élevé mardi à au moins 21 morts, après la découverte de nouvelles victimes, ont rapporté des médias.

Chassés par la montée des eaux, des milliers d'habitants de la région ont dû être évacués, pour certains à la nage ou hélitreuillés depuis le toit de leur habitation. Un précédent bilan a fait état de 18 morts.

En Pologne, la police a annoncé avoir retrouvé deux nouvelles victimes de la tempête Boris, le bilan officiel s'élevant désormais à six morts dans ce pays. La police "dispose d'informations sur six personnes dont le décès pourrait être dû à une noyade", a indiqué le quartier général de la police sur le réseau social X.

Ce chiffre pourrait augmenter encore, les autorités polonaise locales évoquant d'autres morts, sans cependant donner de détails, et sans confirmation de la police, "la seule habilitée" à annoncer ce genre d'information, selon le ministre de l'Intérieur Tomasz Siemoniak.

Selon la porte-parole de la police locale de Klodzko (sud-ouest), deux nouvelles victimes ont été retrouvés mardi. Il s'agit d'un homme de 82 ans retrouvé dans la carcasse d'une voiture et d'un homme retrouvé près d'une rivière locale. La Hongrie et la Slovaquie se préparent, elles aussi, à subir des inondations, tout comme l'est de l'Allemagne où la ville de Dresde a érigé des murs mobiles de protection le long de l'Elbe en crue. Le chancelier Olaf Scholz s'est d'ailleurs dit "très peiné" par "les images dramatiques" de ces derniers jours. Les inondations liées à de fortes pluies devraient augmenter en Europe centrale et de l'Ouest dans un monde qui fait face à un réchauffement de 1,5 C en moyenne, de l'avis des experts.