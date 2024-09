La première édition de la semaine intitulée "Sirat Kheir El Anam", le prophète Mohamed (QSSSL), a débuté, mardi à la Maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui, a-t-on constaté.

La première journée de cette manifestation religieuse, organisée à l'initiative de l'établissement culturel précité, a été marquée par la tenue d'une exposition de livres traitant de la Sira du sceau des prophètes Mohamed (QSSSL), et des sciences du hadith, outre une autre exposition mettant en relief, les habits et les ustensiles traditionnels de cuisine, ainsi que les recettes culinaires spécialement préparées par les familles de la région à l'occasion de cet événement, tels que le couscous, le rogag et autres mets.

Les adhérents des ateliers de sculpture ont été mis à l'honneur à cette occasion, à la faveur de l'exposition au niveau du hall du même établissement culturel, mettant en valeur leurs travaux, notamment le modelage de la cire utilisée dans la fabrication de cierges et de bougies lors du Mawlid Ennabaoui, note-on.

Les deux expositions ont attiré un public nombreux composé de jeunes adhérents des diverses associations religieuses de la wilaya et de la Maison de la culture "Abi Ras Ennaciri", a-t-on également constaté. Cette manifestation sera marquée, aussi, par des chants religieux (ibtihalat), avec la participation des membres de l'association "Rachidi-Ridjal Gnawa" de la wilaya de Mascara, ainsi que par la présentation de conférences devant être animées par des Imams et de membres du Conseil scientifique, ont fait savoir les organisateurs, ajoutant qu'une série d'autres activités, notamment une session d'initiation des enfants aux techniques de fabrication de bougies parfumées, sont également prévues lors de cette semaine.