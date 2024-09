Deux personnes ont trouvé la mort lundi suite à l'effondrement de déblais au cours de l’exécution de travaux sur le tronçon de la RN-27 traversant la région El Mekhouad, dans la commune de Hamma Bouziane (Constantine), apprend-on de la direction locale de la Protection civile.

Les secouristes de la Protection civile de Hamma Bouziane et des unités de Zighoud Youcef et Sissaoui Slimane (Constantine) sont intervenus à El Mekhouad dans la commune de Hamma Bouziane pour dégager les deux victimes de la fosse où ils ont été ensevelis suite à l’effondrement de déblais lors de travaux d’élargissement de la RN-27, a indiqué le responsable de la cellule de communication de cette direction, le commandant Abderrahmane Lagraâ.

Les deux victimes âgées de 48 et 49 ans mortes sur place ont été dégagées et évacuées vers la morgue du CHU Ben Badis de Constantine, a ajouté la même source. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances de cet accident mortel, a-t-on précisé.