Un cycle de formation en secourisme de masse sera lancé prochainement par la Protection civile de Médéa au profit des citoyens désireux acquérir des connaissances en matière de premiers soins, a-t-on appris mardi auprès de ce corps constitué.

Décliné sous le slogan "Un secouriste pour chaque famille", ce cycle de formation aura lieu au niveau des différentes unités d'intervention de la Protection civile de la wilaya et s'adresse aux citoyens âgés entre 18 et 50 ans, a expliqué à l'APS le chargé de communication, le lieutenant Mohamed Hmidouche.

D'une durée de 21 jours, la formation couvre les domaines d'intervention et de prise en charge des victimes de différents types d'accidents (domestiques, chantier, route) et lors des catastrophes naturelles, a-t-il indiqué.

Des officiers et sous-officiers issus des unités opérationnelles de la Protection civile encadreront les groupes de stagiaires qui vont prendre part à cette formation, a fait savoir le même officier.

Les inscriptions pour bénéficier de la formation en secourisme ont débuté aujourd'hui, mardi, à travers l'ensemble des unités de la Protection civile pour permettre au plus grand nombre de citoyens d'en profiter.

Dans le cadre de cette formation, les stagiaires vont suivre des cours d'initiation sur les techniques d'interventions sur les lieux d'accidents, ainsi que la prise en charge sanitaire et psychologique des victimes, a souligné l'officier Hmidouche.