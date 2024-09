Une caravane d'information et de sensibilisation a été lancée, mardi matin, par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels d'Oran, qui sillonnera les différentes daïras de la wilaya pour informer les citoyens, notamment les jeunes, sur les opportunités et les spécialités de formation, ainsi que les moyens d'accompagnement des diplômés, dans le cadre de la préparation de la rentrée professionnelle de la session d'octobre prochain.

L'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle "Khedari Hasni" d'Oran a été le point de départ de cette caravane composée d'encadreurs et de formateurs de différents établissements du secteur, ainsi que des partenaires et acteurs de la société civile, sachant que la première étape sera la daïra de Oued Tlelat, Aïn El-Turck et Bethioua, où les actions de sensibilisation seront organisées dans différentes places publiques.

Les organisateurs de cette initiative informeront les citoyens (les jeunes et leurs tuteurs) sur les spécialités les plus importantes de la session d'octobre, tout en introduisant les nouvelles spécialités et les niveaux d'enseignement requis pour chacune d'elles, a indiqué la chargée de l'information et de communication au niveau de la direction précitée, Mme Nacéra Mansouri. Mercredi, la caravane sillonnera les daïras d'Arzew, Boutlelis et Gdyel, alors que la clôture de la caravane aura lieu jeudi prochain et aura pour destinations les daïras d'Oran, Bir El Djir et Es-Senia, selon le programme élaboré.

Les conseillers en formation de la caravane expliqueront les possibilités de formation, ainsi que les facilités de création de micro-entreprises, les différents avantages dont bénéficient les porteurs de projets de formation, ainsi que l'accompagnement, et ce jusqu'à la concrétisation de leurs idées, en sensibilisant ceux qui bénéficient de l'allocation chômage de la nécessité de suivre les premières formatons dispensées par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, en vue d'avoir l'opportunité d'obtenir un emploi.

A noter qu'Oran comprend 32 établissements de formation dispensant des formations en présentiel et en mode professionnel, dont 6 instituts spécialisés en formation professionnelle, un institut d'enseignement professionnel à Arzew, 23 centres de formation professionnelle et d'apprentissage, ainsi que deux annexes, en plus d'une annexe régionale de formation et d'enseignement professionnels à distance.

Ces établissements offrent environ 10.000 places de formation, en plus d'environ 7.400 places assurées par 100 établissements de formation privés.