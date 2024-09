Le Président-directeur général (PDG) de Sonatrach, M. Rachid Hachichi, a tenu lundi, à Houston (Etats-Unis), une réunion de travail avec une délégation de la société américaine Chevron, conduite par la vice-présidente chargée de l'exploration internationale, Liz Schwarze, a indiqué un communiqué du groupe.

Les discussions entre les deux parties ont essentiellement porté sur "les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérales en matière de développement des ressources en hydrocarbure, de manière responsable et durable, en sus d'explorer les opportunités à même de renforcer le partenariat futur avec Chevron", selon le communiqué.

La réunion à laquelle a pris part une délégation composée de cadres dirigeants de Sonatrach, intervient dans le cadre de la visite de travail qu’effectue aux Etats-Unis d’Amérique, M. Hachichi et la délégation l’accompagnant, et coïncidant avec la tenue de la Conférence mondiale sur l’énergie "Gastech", dont l'ouverture est prévue pour aujourd’hui. Pour rappel, le groupe Sonatrach avait signé, le 13 juin 2024, un mémorandum d'entente avec la société américaine Chevron F I I International limited, "en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans les zones d'intérêt commun identifiées au niveau des bassins d'Ahnet et de Berkine, en utilisant les technologies de pointe et les meilleures pratiques en matière de durabilité et de protection de l'environnement".