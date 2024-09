Un réseau de gaz d'une longueur de 6.611 km a été entretenu en prévision de l'hiver, dans le cadre d'une série d'opérations menées depuis le début de l'année 2024 à travers plusieurs communes de Bouira, a-t-on appris mardi auprès de la direction de distribution de l'électricité et du gaz.

"Les opérations d'entretien du réseau de gaz, menées depuis le début de l'année, ont été réalisées en prévision de la saison hivernale qui enregistre une forte utilisation de ce combustible pour les besoins de chauffage", a expliqué à l'APS le directeur de distribution, Khaled Messaoudi. Des opérations de sondage du réseau de gaz ont également été effectuées durant la même période pour toucher l'ensemble des composantes du réseau (colonnes montantes, branchements, vannes, postes de livraison), a précisé M. Messaoudi.

"Ce genre d'opérations a pour objectif d'assurer une meilleure qualité et de la continuité du service de distribution du gaz au profit des clients et de prévenir aussi d'éventuelles anomalies", a précisé le même responsable. Durant la même période, les services de la direction de distribution ont effectué aussi, des opérations de renforcement du réseau de gaz sur 12 km pour une enveloppe financière de 133 millions de DA, selon les détails fournis par le même responsable.

"Ce renforcement a touché les communes de Bouira, Lakhdaria et Sour El Ghouzlane, dans l'objectif de veiller toujours à assurer une bonne distribution de cette énergie et de pallier, par la même occasion, à d'éventuelles chutes de pression, notamment en périodes de forte consommation", a-t-il dit.