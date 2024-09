"L'Ecole au champ", spécialisée dans la formation des producteurs de vignes et des arbres fruitiers a donné des résultats encourageants dans le perfectionnement des aptitudes des investisseurs ayant opté pour cette activité et l'amélioration qualitative et quantitative de la production, a indiqué le président du Conseil professionnel de la filière viticole de la wilaya d'Oran, Mourad Belayachi. "L'école au champ", appelée également "Champ-école" (Farmers in fields School), lancée à l'initiative de la Station de protection des végétaux (SPV) de Misserghine, au début de la saison agricole 2023-2024, a "donné des résultats probants dans le domaine du développement de la viticulture et des mécanismes d'accompagnement et de développement des performances des professionnels de la filière dans la production de diverses variétés de raisin dans la wilaya d'Oran", a déclaré à l'APS M. Belayachi.

Cette expérience, qui a eu lieu au niveau de la ferme viticole "Belkalfat Abdelaziz", sise dans la commune d'El-Ançor, ayant ciblé des viticulteurs de la région, a permis également à de nouveaux investisseurs spécialisés dans l'arboriculture fruitière d'acquérir de nouvelles connaissances et de consolider celles déjà acquises en lien avec leur filière d'activité et d'enrichir leur expérience dans la conduite des itinéraires techniques, notamment, l'entretien des vignes, le traitement des maladies cryptogamiques et la lutte contre les insectes nuisibles, signale-t-on.

La formation, qui s'est déroulée en présence de représentants d'entreprises spécialisées dans ce domaine, et encadrée par des ingénieurs de la SPV de Misserghine, a été marquée par la présentation de cours en rapport avec diverses thématiques, notamment la taille de la vigne, l'analyse écologique de l'exploitation agricole, la fertilisation du sol, ainsi que le "diagnostic" précoce des pathologies végétales, indique-t-on.

La Direction des Services agricoles (DSA) de la wilaya d'Oran prévoit, cette année, un accroissement notable de la production du raisin, tablant sur un volume de 29.000 quintaux, contre 23.000 engrangés durant la saison précédente, selon le président du bureau de viticulture et de l'arboriculture fruitière relevant de la même direction, Abdelkader Bendjenna.

La superficie globale réservée à ce créneau d'activité agricole dans la wilaya est estimée à 598 hectares, dont le gros (479 hectares) est consacré au raisin de table, signale-t-on de même source.