Pas moins de 27.619 têtes bovines ont été vaccinées, à ce jour, contre la fièvre aphteuse, a-t-on appris, lundi, de l’Inspecteur vétérinaire de la wilaya, Khaled Baghni.

M. Baghni a fait savoir que deux doses de vaccin, contre une seule précédemment, ont été administrées à chaque tête bovine, afin de consolider le système immunitaire du cheptel contre cette zoonose, dont le virus porteur a muté ces dernières années.

Le même responsable a indiqué que l’opération à laquelle ont participé plus de 100 vétérinaires, des secteurs public et privé, sous la supervision de la direction locale des Services agricoles (DSA), a touché, à ce jour, près de 90% du cheptel bovin de la région, un taux à même de le prémunir contre le risque de propagation de cette maladie.

Par ailleurs, la même source a ajouté qu’une vaste opération visant l’assainissement des exploitations agricoles et à protéger les animaux contre les insectes potentiellement porteurs du virus pathogène a été lancée à travers l’ensemble du territoire de la wilaya.