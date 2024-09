Une superficie globale de 50.000 hectares (ha) de terres agricoles a été récupérée

dans la wilaya de Timimoun, dans le cadre de l'assainissement du foncier agricole,

a-t-on appris mardi de l'Office national des terres agricoles (ONTA).

Cette superficie sera redistribuée, via la plateforme numérique de l'ONTA, aux opérateurs désirant investir dans le domaine, a affirmé à l'APS le directeur de l'antenne locale de l'ONTA, Mustapha Hennani, en marge d'une cérémonie de remise de titres d'attribution de terres agricoles aux investisseurs, dans le cadre de l'exploitation de terres agricoles dans le Sud du pays.

Le même responsable a relevé, en outre, la régularisation par l'ONTA de 1.390 dossiers de postulants au foncier agricole, dans le cadre du décret exécutif N 21-432 du 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d'attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat à exploiter dans le cadre de la mise en valeur par la concession. Le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya de Timimoun, Tewfik Benmansour, a fait état, de son coté, du parachèvement, via la plateforme nationale du dispositif "Couloir vert" réservé aux grands investisseurs, des procédures administratives d'attribution d'une superficie de 12.000 ha à l'entreprise "Sanabil-Timimoun" spécialisée dans l'intensification des semences. Le DSA a fait part également de la remise, dans le cadre de la propriété foncière agricole, de 450 titres d'attribution de terres agricoles au profit des jeunes de la région.