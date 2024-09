Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, prête serment au Palais des nations en présence de toutes les hautes instances de la Nation, conformément aux dispositions de l'article 89 de la Constitution, suite à sa réélection pour un second mandat présidentiel à l'élection du 7 septembre 2024, indique hier un communiqué de la Présidence de la République.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, mardi à Alger, son engagement à atteindre l'autosuffisance pour certaines cultures stratégiques en 2025 et 2026.

"Nous avons réalisé des avancées significatives dans la production agricole, notamment dans les cultures stratégiques, grâce à une carte agricole élaborée selon des critères scientifiques et à la poursuite de l'établissement de partenariats internationaux dans le secteur agricole avec des pays amis et frères leaders dans les filières stratégiques comme le lait et les céréales", en vue de "réduire les importations", a dit le président de la République dans un discours prononcé après sa prestation de serment au Palais des nations.

Rappelant ses engagements pris lors de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre concernant le secteur agricole, il a notamment cité celui visant à atteindre une autosuffisance "totale et complète" en blé dur vers fin 2025 et en orge et en maïs en 2026. Le président de la République s'est également engagé à étendre les surfaces irriguées de près d'un million d'hectares et à créer 450.000 emplois pour les jeunes durant son second mandat présidentiel.

Concernant les start-up, le président de la République s'est engagé à atteindre 20.000 entreprises de ce type, faisant état de près de 8.000 start-up aujourd'hui contre moins de 200 en 2020.



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi à Alger, qu'il s'attèlerait, au cours de son second mandat, au lancement d'un dialogue national avec l'ensemble des forces nationales vives, et ce, "en consécration de la véritable démocratie". Dans un discours prononcé à l'issue de la cérémonie de prestation de serment au Palais des nations, le président de la République a souligné qu'"au cours du second mandat, nous engagerons des discussions soutenues et des consultations avec l'ensemble des forces vives du pays, politiques économiques et juvéniles". "Un dialogue national ouvert sera lancé, nous permettant de baliser ensemble le chemin qu'empruntera notre pays en matière de consécration de la véritable démocratie, non pas celle des slogans, mais celle qui donne la souveraineté à ceux qui la méritent", a soutenu le président de la République.



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, mardi à Alger, à présenter le bilan de son premier mandat devant les deux chambres du Parlement avant fin 2024, ainsi que "tous les détails" relatifs au second mandat. Dans un discours prononcé après sa prestation de serment au Palais des nations, le président de la République a précisé que, perpétuant la "bonne tradition" qu'il a instituée, "il prononcera, avant la fin de l'année, un discours à la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en session extraordinaire", lors duquel il présentera "tous les détails relatifs au second mandat, ainsi que le bilan économique et financier du premier mandat".



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé mardi après-midi au siège de la présidence de la République où il a pris ses fonctions pour un second mandat.

Auparavant, le président de la République avait prêté serment lors d'une cérémonie officielle au Palais des nations (Alger), en présence de hauts responsables de l'Etat et de représentants des hautes instances de la Nation.

La Cour constitutionnelle avait annoncé samedi dernier les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, remportée par M. Abdelmadjid Tebboune avec un taux de 84,30% des voix exprimées.



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, qui lui a remis la démission du Gouvernement, et à qui le président de la République a enjoint de surseoir la décision pour assurer la gestion de dossiers urgents nécessitant la connaissance de la situation par les ministres actuels, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, qui lui a remis la démission du Gouvernement", lit-on dans le communiqué. Après quoi, le président de la République a "enjoint au Premier ministre de surseoir la décision et de continuer le travail pour assurer la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, ainsi que la rentrée sociale, et pour élaborer le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 avant sa présentation au Parlement, le président de la République ayant affirmé que ces dossiers urgents nécessitent la connaissance de la situation par les ministres actuels", selon le communiqué.



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, qui lui a remis la démission du Gouvernement, et à qui le président de la République a enjoint de surseoir la décision pour assurer la gestion des dossiers urgents nécessitant la connaissance de la situation par les ministres actuels. "Tout d'abord, je tiens à renouveler mes sincères félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, priant Allah le Tout-Puissant de le guider dans ses nobles missions pour le bien du pays et des citoyens, et pour concrétiser les aspirations du vaillant peuple algérien au progrès et à la prospérité", a déclaré le Premier ministre au sortir de l'audience. "J'ai été reçu en audience par Monsieur le président de la République à qui j'ai remis la démission du Gouvernement, et il m'a enjoint de continuer le travail, car nous sommes à l'approche de la rentrée sociale, scolaire, universitaire et professionnelle et pour élaborer le projet de loi de finances pour l'exercice 2025", a ajouté M. Larbaoui.



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, mardi à Alger, le succès de l'élection présidentielle du 7 septembre, se félicitant de la campagne électorale propre qu'il a menée aux côtés des candidats Abdelaali Hassani Cherif et Youcef Aouchiche. Après avoir prêté serment au Palais des nations, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a salué le peuple algérien qui, a-t-il dit, "a toujours protégé par sa conscience nationale le processus de consolidation de la légitimité des institutions et d'édification de l'Etat de droit à travers les échéances nationales constitutionnelles". Saluant, à cette occasion, les candidats Abdelaali Hassani Cherif (Mouvement de la société pour la paix) et Youcef Aouchiche (Front des forces socialistes), le président de la République a dit : "nous avons mené ensemble une campagne électorale propre marquée par une concurrence loyale à travers la présentation des programmes et des idées aux électrices et électeurs".



Le président de la République élu, M. Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment, mardi, lors d'une cérémonie officielle au Palais des nations (Alger) en présence de hauts responsables de l'Etat et des hautes instances de la Nation.

L'article 89 de la Constitution énonce que le Président de la République "prête serment devant le peuple en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment". L'article 90 de la Constitution stipule que le président de la République prête serment dans les termes ci-après:

"Fidèle aux sacrifices suprêmes et à la mémoire sacrée de nos martyrs, ainsi qu'aux idéaux de la Révolution de novembre éternelle, je jure par Allah Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel, d'œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la Nation, de protéger les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d'œuvrer, de toutes mes forces, à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde. Allah en est témoin".



Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi au siège de la Présidence de la République, les candidats à la Présidentielle du 7 septembre, M. Abdelaali Hassani Cherif pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP) et M. Youcef Aouchiche pour le Front des forces socialistes (FFS).

L'audience s'est déroulée après la prestation de serment par le président de la République au Palais des nations et sa prise de fonction en tant que président de la République pour un second mandat.