Une opération de raccordement de plus de 8.000 foyers au réseau électrique a été lancée, dernièrement dans la wilaya d’El Bayadh, à travers différentes régions de la wilaya, selon un communiqué de la société de distribution de l’électricité et du gaz.

Conformément à l’extension urbaine que connaissent les communes de la wilaya, notamment le chef-lieu de wilaya et dans le cadre des efforts de l’Etat pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens, une opération de développement a été lancée, dernièrement, pour une enveloppe financière de plus de 740 millions DA, ciblant le raccordement de plus de 8.200 foyers au réseau électrique.

Tous les moyens humains et matériels pour le raccordement des lotissements et des extensions urbaines à l’énergie électrique ont été mobilisés, sachant que les travaux de raccordement de plus de 5.200 foyers sont en cours à travers les communes de Brizina, Bougtob, Kef Lahmar, Boussemghoun, Chellala et Labiod Sidi Cheikh, selon la même source, qui a indiqué que l’opération enregistre un état d’avancement de 80 pc.

Au chef-lieu de wilaya, des travaux similaires de raccordement de lotissements et d'extensions immobilières à ce réseau vital sont en cours, notamment le raccordement de deux extensions à Haï Ouled Yahia, qui a été achevé, et ce pour plus de 280 foyers raccordés à l’électricité.

A noter que l’opération est en cours à un rythme accéléré pour le raccordement de six extensions, dont le taux d’avancement des travaux varie entre 50 et 90 pc, a-t-on indiqué de même source.