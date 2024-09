Un trafic de 43.419 capsules de psychotropes a été déjoué par les éléments de la brigade régionale de lutte contre le trafic de drogue relevant de la direction régionale des Douanes de Béchar, qui ont procédé à l'arrestation de deux (2) individus, a-t-on appris mardi de la direction régionale des Douanes.

Les agents de la brigade précitée ont saisi, lors d'une opération conjointe avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), 43.419 capsules de psychotropes dissimulées dans l'un

des compartiments d'un véhicule touristique, a-t-on indiqué.

Les deux individus impliqués dans cette affaire de trafic de psychotropes, dont une femme, ont été présentés à la justice, et le véhicule touristique utilisé pour le transport des

psychotropes a été saisi, a-t-on précisé.

L'opération consacre les efforts considérables et la coordination étroite entre les services et les unités opérationnelles des différents corps de sécurité dans la lutte contre le trafic, sous

toutes ses formes, notamment la contrebande, le trafic de drogues et de substances psychotropes.