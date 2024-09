Au total, 3.200 foyers situés dans des régions montagneuses isolées de la wilaya de Tipasa ont bénéficié, depuis le début de cette année 2024, d'un raccordement au réseau de gaz naturel, a-t-on appris mardi auprès des services de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

Ces raccordements au réseau de gaz, ayant nécessité la réalisation d'un réseau de 200 km, s'inscrivent dans le cadre du programme de désenclavement des zones isolées affecté d'un

montant global de plus de 2,6 milliards de DA, dont 75% dégagés sur le budget de l'Etat et les 25% pris en charge par la Sonelgaz, a ajouté la même source.

Cette opération a notamment profité aux zones montagneuses isolées des communes de Menaceur, Sidi Ammar, Gouraya, Larhat, Damous, Beni Milleuk, Sidi Ghiles, Sidi Semiane,

Koléa, Bouharoune et Bou Ismail, en plus des localités de Merad et Bourkika.

La mise en œuvre de ce programme se poursuit actuellement en vue du raccordement de 2.100 autres foyers au réseau de gaz naturel avant l'hiver prochain, a assuré la même source.

A noter qu'il est prévu la concrétisation de ce programme triennal 2023/2025, visant le raccordement au gaz de 5.300 foyers des zones reculées au réseau de gaz naturel, avant les délais, puisque l'achèvement de l'ensemble des travaux de raccordement est attendu avant la fin de l'année en cours.

La Direction locale de distribution de l'électricité et du gaz a déjà raccordé 1.100 autres foyers au gaz naturel, au titre de ce même programme.

S'agissant des programmes d'électrification rurale, la même direction a raccordé en 2023 un total de 1.046 foyers, avec l'installation de 10 nouveaux transformateurs et la réalisation d'un réseau électrique de 62 km.