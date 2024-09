Les participants à un séminaire régional de formation sur "la prévention et la gestion des risques des accidents de travail" ouvert mardi à Constantine, ont insisté sur "l’importance de la mise en place dans les entreprises industrielles, de la norme internationale reconnue dans ce domaine à savoir l’ISO 45001 pour permettre la réalisation des objectifs de développement".

La norme ISO 45001 relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail, permet l’établissement d’un cadre de référence fiable et un climat professionnel sain et sécurisé pour la survie et le développement des entreprises industrielles, a souligné M. Oussama Mechti, assistant du directeur général de l’Institut algérien de normalisation (IANOR).

Affirmant que plusieurs entreprises industrielles versées, notamment dans les domaines des travaux publics, et la pétrochimie détiennent cette norme, le même responsable a indiqué qu’il s’agit d’une mesure qui permet à l’entreprise industrielle d'assurer la sécurité et la santé en milieu professionnel afin de réaliser les objectifs tracés en matière d’optimisation du rendement, de la compétitivité et de l’image de l’entreprise.

De son côté, le directeur de wilaya de l’industrie, Ahmed Louha, qui a mis l’accent sur l’importance d’assoir toutes les conditions de sécurisation dans le milieu de travail, a estimé que cette session de formation constitue une "opportunité" pour informer et sensibiliser sur les différents risques en matière de santé et de sécurité, en vue de renforcer les capacités de prévention au services de ces entreprises.

Le même responsable qui a évoqué les plans internes d’intervention (PII) dans les entreprises industrielles, a rappelé que la gestion de la sécurité et de la santé en milieu de travail combine plusieurs leviers dont celui en rapport avec l’enrichissement des cursus de formation et des actions de sensibilisation.

Le séminaire régional de formation devant se poursuivre jusqu’au 19 septembre courant a été placé sous le slogan "les bonnes pratiques pour la santé et la sécurité dans le secteur industriel", ont indiqué les organisateurs, précisant qu’il sera suivi de deux autres sessions similaires devant avoir lieu ultérieurement dans la wilaya de Constantine.

Le coup d’envoi de cette session de formation a été donné par le représentant du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique M. Karim Djelili qui a indiqué que la rencontre s’inscrit dans le cadre des recommandations et orientations du Gouvernement visant à consolider et à rentabiliser davantage le secteur industriel pour un développement durable et fiable, rappelant le tissu industriel "important et imposant" que recèle l’Algérie.

Ce séminaire de formation est supervisé par l’IANOR et encadré par ses experts et spécialistes qui s’attèleront le long de ces trois jours à informer les participants (une centaine de représentants d’entreprises industrielles publiques et privées de 16 wilayas de l’Est du pays) sur les mesures de sécurisation à mettre en œuvre pour éviter les risques des accidents de travail et booster le développement de ces entreprises.