Les habitants des wilayas de l’Est du pays ont célébré le Mawlid Ennabaoui Echarif dans une ambiance spirituelle à travers les mosquées et les zaouïas ainsi que par la préparation de plats traditionnels.

A Souk Ahras, les mosquées de la wilaya ont accueilli des cérémonies religieuses sur le thème de la sunna et des récitals du saint Coran ainsi que l’organisation de concours religieux de psalmodie et de mémorisation du Coran suivis de la remise de cadeaux aux lauréats, a indiqué la présidente du bureau de wilaya de l’association nationale de tourisme, de voyage et de l’artisanat, Imane Zaarouri soulignant qu’à la veille de cette fête religieuse, les femmes réorganisent le décor de leurs maisons et renouvellent leurs ustensiles et salons en l’honneur de leurs hôtes.

La fête est également une occasion pour les grandes réunions familiales autour de plats traditionnels, notamment la chekhchoukha, la thrida, le couscous outre la tamina et zerira.

Dans la wilaya de Biskra, la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif donne lieu à diverses traditions dont les rencontres familiales et la préparation de mets traditionnels dont la chekhchoukha, le couscous et la rechta outre l’évocation à travers les mosquées de la Sira du prophète de l’Islam reflétant l’attachement aux valeurs spirituelles par les générations.

L’occasion donne lieu traditionnellement à l’accueil par la zaouïa Ali Benamor de Tolga (Biskra) de grandes foules de visiteurs de diverses régions du pays qui, après un diner collectif de couscous et la prière de l’Icha, se réunissent pour une récitation du saint Coran, l’évocation de la Sira du prophète et l’invocation d’Allah.

Dans la wilaya de Guelma, les citoyens de tous âges ont afflué vers les mosquées pour assister à des prêches sur la sira du prophète et les familles tiennent, à l’occasion, à réunir tous les membres autour de plat traditionnel F’tir ou Naâma préparés au poulet de ferme.

Mme Samia, femme au foyer, assure que durant l’après-midi de cette fête, elle passe avec les autres femmes de la famille plusieurs heures à préparer la pâte de la chekhchoukha pour en sortir des boulettes finement étalées puis cuites sur un plat en métal.

Une longue besogne durant laquelle les femmes rivalisent, entre elles, pour montrer leur dextérité à manier cette pâte délicate, a ajouté Samia.

A Mila, la zaouïa Hamlaouia dans la commune d’Oued Seggan accueille à l’occasion une grande réunion d’invocation, de récitation du Coran et d’évocation de la Sira du prophète en présence des adeptes de la confrérie et de ses anciens étudiants de la wilaya de Mila et d’autres régions du pays.

Le dîner de la fête est souvent agrémenté par le traditionnel plat de "Thrida tadjine".

Pour Farida Benmouawiya (57 ans) de la commune d’Ain Tine, les familles miliviennes tiennent, en cette occasion, à réciter le Coran et à préparer la "Thrida tadjine" comme plat principal pour le dîner de cette fête religieuse.