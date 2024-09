La sécurité routière est le thème du cours inaugural de l'année scolaire (2024/2025) pour les élèves des cycles primaire, moyen et secondaire, indique le ministère de l'Eduction nationale dans une correspondance adressée à ses directeurs.

La "sécurité routière" est le thème choisi pour le cours inaugural qui sera dispensé "dimanche prochain, premier jour de la rentrée scolaire 2024/2025, aux élèves des trois paliers d'enseignement", d'après la correspondance du ministère dont l'APS a obtenu une copie.

Le choix de ce thème est motivé par "la recrudescence des accidents de la route à travers les différentes régions du pays outre les pertes humaines et matérielles qui en résultent et leur impact sur les familles et la société", lit-on dans la correspondance.

Le ministère a, dans ce sens, souligné le rôle "prépondérant" de l'école dans l'éducation sociale, outre la nécessité de contribuer à l'effort national de sensibilisation aux dangers des accidents de la route".