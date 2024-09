L'ancien international algérien Lakhdar Adjali a été nommé nouvel entraineur du Hafia FC, a annoncé samedi la formation guinéenne de Ligue 1 de football. Le technicien algérien de 52 ans succède à Casimir Jagiello qui a décidé à l'amiable de mettre fin à sa collaboration avec la prestigieuse équipe guinéenne.

"Au lendemain de la séparation à l'amiable entre Casimir Jagiello et le Hafia FC, un appel à candidature a été lancé par la direction du premier triple champion d'Afrique des clubs pour recruter un nouvel entraîneur. Sur la soixantaine de candidatures enregistrées, dix ont rempli les critères, parmi eux Adjali qui a été retenu comme futur entraineur du Hafia FC", indique le club de la capitale.

L'ancien international algérien, finaliste de la coupe de France 2001 avec Amiens contre Strasbourg comme joueur, ex coach adjoint du MO Bejaia finaliste de la Coupe CAF en 2016, et ancien Directeur Sportif de l'USM Alger, a signé un contrat de deux ans avec le Hafia FC, précise la même source.

Ainsi, Adjali devient le huitième entraîneur du Hafia FC sous l'ère du président Kerfalla Camara KPC après les feus Pelé Diop et Antonio Dumas, Mandjou Diallo, Pascal Baruxakis, Xavi Bernal, Karim Bencherifa et Casimir Jagiello.

L'ancien joueur du NA Hussein-dey et du RC Kouba, fera une prise de contact avec le staff du Hafia FC ce dimanche, et dirigera sa première séance d'entraînement avec les Vert et Blanc de Conakry lundi au stade Petit Sory de Nongo.