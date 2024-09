L'USM Bel-Abbes table sur l'expérience d'anciens joueurs revenus au bercail pour encadrer les jeunes éléments de son effectif dans l'optique de jouer la carte de l'accession en Ligue 2 amateur de football, a indiqué, lundi, son nouvel entraineur Omar Belatoui.

"Nous avons un effectif constitué d'un amalgame de joueurs d'expérience et des jeunes de l'équipe de la saison passée renforcés par d'autres jeunes venus de clubs de divisions inférieures, mais cela ne nous empêche pas de tabler sur l'accession grâce au travail qu'on est en train de réaliser'', a déclaré l'ancien défenseur international à l'APS. La formation de la "'Mekerra'', qui jouera sa troisième saison de suite en championnat inter-régions, revient avec l'ambition de redorer le blason terni du club, qui compte dans son palmarès deux trophées de Coupe d'Algérie (1992 et 2018) et un autre en Supercoupe nationale (2018).

La nouvelle direction, à sa tête Mehdi Djebbar, élu cet été au titre du nouveau mandat olympique (2024-2028) a choisi de faire confiance à Belatoui, l'ancien joueur et entraineur du MC Oran (Ligue 1 professionnelle), tout en convaincant des joueurs d'expérience, qui sont déjà passés par l'USMBA, de faire leur come-back, tels que Bounououa, Khali, Abdelli et Sidhoum. "Je suis satisfait du travail réalisé, jusque-là, par mes joueurs. Ils ont d'ailleurs montré de bonnes choses lors de notre dernier match amical contre le MCO (défaite 1-0), même si certains de mon équipe ont évolué pour la première fois sur un terrain en gazon naturel, ce qui les a quelque peu gêné, car ça demande une présence physique importante au moment où nous sommes en pleine préparation d'avant-saison'', a expliqué Belatoui.

Les Vert et Rouge, qui ont perdu leur place parmi l'élite, depuis cinq ans, sont actuellement en stage bloqué au niveau de l'école régionale de football de Sidi Bel-Abbes. L'équipe s'entraine à raison de deux séances par jour, selon son coach, notant que certains joueurs, arrivés de divisions inférieures, trouvent des difficultés pour s'adapter à ce rythme de travail tout à fait nouveau pour eux.

Les protégés de Belatoui ont joué, jusque-là, trois matchs amicaux, soldés par deux défaites contre le WA Mostaganem (2-1) et le MCO (1-0), et un nul face à l'ASM Oran (0-0).

Pour rappel, le championnat inter-régions, qui comprend six groupes, commencera le 28 septembre en cours avec le déroulement de la première journée. Seul le leader de chaque groupe accèdera en fin d'exercice en Ligue 2.