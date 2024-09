Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab a présidé, dimanche, une réunion consacrée au suivi du projet de réaménagement de l'ancien siège du ministère de la Communication, en vue d'abriter les sièges de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA), de l’Autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, ainsi que du Conseil supérieur d'éthique et de déontologie de la profession, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du secteur, le ministre a écouté un exposé sur "l'état d'avancement du projet ainsi que sur des croquis en 3D et des plans des différents espaces de cet édifice, dont les salles de réunion et de veille médiatique, les bureaux et les salles d'équipements techniques". La réunion a été conclue par "la validation des plans du projet, après discussion et présentation des remarques y afférentes", ajoute le communiqué.