Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a réaffirmé, samedi, à Tipasa, "le soutien absolu de l'Algérie" au peuple palestinien victime d'un génocide perpétré par l'entité sioniste.

Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du Mawlid Ennabaoui en l'honneur des enfants palestiniens blessés et de leurs familles, pris en charge au Centre de repos des moudjahidine de Bouharoune (Tipasa), le ministre qui était accompagné de l'Ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, a affirmé que l'Algérie "continuera d'apporter son soutien au peuple palestinien jusqu'au recouvrement de son indépendance totale", soulignant que l'Algérie, qui a subi les affres et les crimes de la colonisation, est bien consciente de l'ampleur des sacrifices pour la liberté.

"Partager la joie de la célébration du Mawlid Ennabaoui avec les enfants palestiniens et leurs familles à travers cette cérémonie symbolique, est l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour un soutien absolu à la cause palestinienne", a-t-il dit. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, M. Fayez Abu Aita, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection, saluant le soutien et les initiatives de l'Algérie en faveur du peuple palestinien, notamment l'accueil des enfants blessés et de leurs familles, victimes des agressions sionistes barbares, afin de leur fournir les soins médicaux, psychologiques et sociaux nécessaires. M. Abu Aita a affirmé que les Palestiniens sont convaincus que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "conduira l'Algérie vers un avenir prospère". Cet évènement, organisé par le ministère des Moudjahidine, en coordination avec la Maison de la culture, Ahmed Aroua et le Croissant-Rouge algérien (CRA), a été marqué par diverses activités et compétitions au profit des enfants palestiniens blessés. Des prix et des cadeaux ont été distribués à la fin de la cérémonie.