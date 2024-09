Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a signé au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dimanche au siège de l'ambassade de la République du Pérou en Algérie, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président de la République du Pérou, M. Alberto Fujimori. "C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de l'ancien président de la République du Pérou, M. Alberto Fujimori. En cette pénible épreuve, et au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au nom de l'Algérie, peuple et Gouvernement, et en mon nom personnel, je vous présente ainsi qu'au peuple ami du Pérou et à la famille du défunt, nos plus sincères condoléances et notre profonde compassion", a écrit M. Goudjil.

"En ces douloureuses circonstances, nous ne pouvons que nous remémorer les qualités du président défunt qui a gouverné le Pérou pendant toute une décennie, marquant une étape importante de l'histoire moderne de son pays", a-t-il ajouté.

"Nous vous réitérons nos sincères condoléances et notre profonde compassion. Veuillez accepter nos salutations les plus sincères", a conclu M. Goudjil.