La présidente du Conseil des ministres d’Italie, Mme Giorgia Meloni, a adressé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de sa réélection pour un second mandat, dans lequel elle a exprimé sa volonté de continuer à œuvrer au "renforcement du partenariat stratégique" liant les deux pays, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur le président et ami, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre réélection en tant que président de la République. Je suis certaine qu'ensemble, nous continuerons à œuvrer au renforcement du partenariat stratégique entre Rome et Alger", a écrit la présidente du Conseil des ministres d’Italie dans son message.

"Comme je l’ai fait en marge de la Réunion du G7, je vous réaffirme ma détermination à approfondir la coopération bilatérale et à maintenir le dialogue constant entre nos deux pays dans les domaines d'intérêt commun, notamment sur le Moyen-Orient, l'Afrique et le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations unies", a ajouté Mme Meloni.

"Je tiens également à vous dire ma satisfaction quant à l’avancement du Plan Mattei pour l'Afrique, tout en souhaitant que le projet agricole Desertec contribue à la concrétisation de votre programme de sécurité alimentaire pour l'Algérie et devienne un modèle à suivre dans la région", a-t-elle conclu son message, selon le communiqué.

L'ancien Emir de l'Etat du Qatar félicite Tebboune

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, un appel téléphonique de l'ancien Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, qui l'a félicité pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, son Altesse Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, ancien Emir de l'Etat du Qatar, pays frère, qui l'a félicité pour sa victoire pour un nouveau mandat présidentiel", lit-on dans le communiqué. A son tour, "le président de la République a remercié son frère l'ancien Emir de l'Etat du Qatar pour ses félicitations, ainsi que sa noble famille", conclut le communiqué.

Le président Mozambicain félicite le président de la République

Le président de la République du Mozambique, Filipe Nyusi, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à sa réélection, à la majorité écrasante, pour un second mandat, indique dimanche un communiqué de la présidence de la République. "Le président de la République du Mozambique, Filipe Nyusi, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à sa réélection, à la majorité écrasante, pour un second mandat", affirmant que cette réélection témoigne "de la confiance placée en lui par le peuple algérien, après les réalisations accomplies sur les plans politique et social sous sa conduite éclairée", lit-on dans le communiqué. Le président Mozambicain s'est dit disposé à continuer d'œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié, de solidarité et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples.