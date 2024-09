Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre M. Nadir Larbaoui, a présidé dimanche soir à Djamaâ El-Djazaïr, en compagnie du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al-Kacimi Al-Hoceini, la cérémonie de célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif et de distinction des lauréats du concours de récitation du Saint Coran.

La cérémonie a débuté après la prière du Maghreb, par la récitation collective de quelques versets du Saint Coran, interprétée par les élèves de l'école Imam-Malik d'Alger. Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a, ensuite, fait un prêche sur les qualités louables du Prophète.

Au terme de la cérémonie, six (6) jeunes récitants et récitantes ont été distingués dans le concours de récitation du Saint Coran.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, et du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi.

Mme Krikou préside une cérémonie au profit des pensionnaires des foyers pour personnes âgées à Alger

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a présidé dimanche au Palais de la culture Moufdi Zakaria, en compagnie de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, une cérémonie au profit des pensionnaires des foyers pour personnes âgées à l'occasion du Mawlid Ennabaoui Echarif. Dans une déclaration à la presse, Mme Krikou a affirmé que cette cérémonie, organisée par le ministère de la Solidarité nationale, visait à "partager la joie de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif avec nos mères et nos pères, à permettre à cette catégorie de célébrer cette occasion religieuse dans une ambiance familiale et à créer le contact intergénérationnel". Mettant en avant "l'importance d'organiser de telles initiatives au profit des personnes âgées avec l'association des enfants, en vue de consolider les liens intergénérationnels", Mme Krikou a souligné les efforts de l'Etat dans la prise en charge de cette frange, "en lui assurant toutes les conditions de confort et de vie digne".

La cérémonie à laquelle a assisté la Haute-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, a permis de rappeler la vie du prophète Mohammed (QSSSL) et d'écouter des chants religieux outre la distribution de cadeaux aux personnes âgées.