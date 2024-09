Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a affirmé, dimanche à Alger, que la victoire du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la récente élection présidentielle était "le fruit d'un parcours riche en acquis et en réalisations accomplies par l'Algérie durant les cinq dernières années".

Après avoir exprimé, lors d'une conférence de presse, la "satisfaction" de son parti quant au succès de l'élection présidentielle marquée par "une concurrence loyale entre les trois candidats", M. Benmbarek a souligné que "la victoire méritée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est le fruit d'un parcours riche en acquis et en réalisations accomplies durant les cinq dernières années, et grâce auxquels l'Algérie jouit aujourd'hui d'une sécurité et d'une stabilité qui lui ont permis d'asseoir les fondements d'un Etat fort, capable de relever les défis actuels et éventuels".

La réélection de M. Abdelmadjid Tebboune "est une victoire éclatante qui reflète la confiance du peuple placée en sa personne ainsi que son adhésion à son programme ambitieux visant à parachever le processus d'édification, de développement, de décollage économique et de renforcement du rôle de notre pays en tant qu'Etat fort". M. Benmbarek a souligné que la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune "est la victoire de l'Algérie et de son vaillant peuple qui a fait front uni pour déjouer les plans des détracteurs", précisant que "le peuple algérien a fait preuve d'une grande maturité politique et de nationalisme".

La presse nationale met en avant la confiance dont jouit le Président Abdelmadjid Tebboune auprès du peuple

Les titres de la presse nationale ont mis en avant, dimanche, la confiance dont jouit le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune auprès du peuple algérien, suite aux résultats définitifs de la présidentielle du 7 septembre, annoncés samedi par la Cour constitutionnelle.

Titrant sa Une "La légitimité de Tebboune confortée", Le Jeune indépendant a relevé qu'ils étaient 11 226 065 votants lors de la Présidentielle, qui a vu finalement le Président Abdelmadjid Tebboune brasser 7 976 291 voix, presque le double du score obtenu en 2019.

Pour sa part, le quotidien e-Bourse a repris les déclarations du président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, qui a affirmé que son institution a veillé au "strict respect des droits des candidats et des électeurs, et à la préservation de la transparence, la validité et l'intégrité du processus électoral".

Dans son commentaire, Horizons a qualifié "le second mandat de M. Abdelmadjid Tebboune de soutien populaire confirmé", soulignant que "le peuple algérien a tranché" et que "l'urne a décidé dans la transparence et dans les règles strictes qu'exigent les principes de l'exercice démocratique".

Dans son éditorial, L'Expression a relevé que "la Cour constitutionnelle a revu et corrigé les chiffres provisoires rendus publics au soir du 8 septembre dernier", estimant que "même si cela n'a eu aucun impact sur les grandes tendances du scrutin, il reste qu’il y a une forte symbolique dans le fait d'écouter les candidats".

Le quotidien El Moudjahid qui a titré son commentaire "Le plébiscite confirmé", a relevé que "la réélection du Président Abdelmadjid Tebboune, a été saluée par la classe politique". Dans le même sens, le journal a souligné que les chefs des partis politiques ont tous félicité le peuple algérien à l'occasion de l'annonce, par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs.

El Watan est également revenu sur l'annonce de la Cour constitutionnelle, titrant son commentaire "Abdelmadjid Tebboune, proclamé Président", alors que le quotidien Alger 16 est revenu longuement sur les nombreux messages de félicitations que continuent de recevoir le Président Abdelmadjid Tebboune de la part de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement, lesquels "ont mis en avant l'importance du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les nations".

Le quotidien Echaab, qui a barré sa Une avec le titre "Un deuxième mandat avec une majorité absolue", a noté que le vote des citoyens en faveur de M. Abdelmadjid Tebboune est synonyme de maintien de la stabilité du pays, la préservation des acquis et la poursuite des projets entamés.

Le quotidien El Massa a également consacré sa Une à cet événement en titrant "M. Tebboune est plus fort", tout en s'intéressant aux chiffres annoncés par la Cour constitutionnelle, ce qui "confère une plus grande crédibilité au processus électoral".

De son côté, El Khabar a estimé que la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune est une victoire pour l'Algérie, soulignant que le peuple aura opté pour la stabilité.

Le MSP exprime ses vœux de réussite au président de la République

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP), a exprimé, samedi dans un communiqué, ses vœux de "succès et de réussite" au président de la République élu, M. Abdelmadjid Tebboune, affirmant avoir suivi l’annonce des résultats définitifs de l'élection présidentielle "avec une grande responsabilité."

Dans une première réaction à l’annonce par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 septembre en cours, le MSP a exprimé ses vœux de "plein succès et de réussite au président de la République élu", appelant à "effectuer les révisions nécessaires pour réaliser une réforme politique profonde".

Le mouvement a précisé avoir suivi l'annonce des résultats de l'élection "avec une grande responsabilité et un souci majeur de protéger les choix populaires", notant que l’annonce de la Cour constitutionnelle confirme "ce que le MSP a relevé dans ses communiqués et ses déclarations concernant les incohérences des résultats provisoires annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Par ailleurs, le mouvement a réaffirmé "son adhésion à la vision adoptée par le huitième congrès, ainsi que sa volonté de continuer de militer par tous les moyens pacifiques disponibles pour la démocratie", mettant en avant "sa fidélité à ses principes et son approche sage et responsable pour la période post-électorale".

Le MSP a, en outre, salué tous les citoyens ayant voté pour son candidat à l'élection présidentielle ainsi que tous les militants et partisans du mouvement pour leur "mobilisation, leurs efforts et leur détermination à chaque étape électorale", les appelant à "se rassembler autour de leur projet et de leur message politique au service des aspirations de l’Algérie émergente".