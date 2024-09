L'intelligence artificielle (IA) peut promouvoir et améliorer la participation pleine et active de la population, l'égalité, la sécurité et le développement humain, a affirmé le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avertissant des dangers de cette technologie sur la démocratie, la paix et la stabilité, "en l'absence de contrôle".

"En l'absence de contrôle, les dangers suscités par cette technologie pourraient avoir de graves répercussions sur la démocratie, la paix et la stabilité", a indiqué M. Guterres, dans son message marquant la Journée internationale de la démocratie, célébrée le 15 sept de chaque année, soulignant que cela pourrait tout d'abord se traduire par une prolifération de la mésinformation et de la désinformation, la diffusion de discours haineux et l'utilisation de ce que l'on appelle les hypertrucages.

Or, l'intelligence artificielle a le potentiel de promouvoir et d'améliorer la participation pleine et active de la population, l'égalité, la sécurité et le développement humain. Elle peut favoriser la sensibilisation des esprits aux mécanismes démocratiques et dessiner des espaces civiques plus inclusifs où chacun et chacune a son mot à dire sur les décisions prises et peut amener les décideurs à rendre compte de leurs actes.

Pour tirer parti de ces possibilités, "il est essentiel de mettre en place des modalités de gouvernance efficaces, de l'intelligence artificielle, à tous les niveaux, y compris à l'échelle internationale", a-t-il ajouté, précisant que l'IA "doit servir l'humanité de manière équitable et sûre".

Cette année, le thème de la Journée internationale de la démocratie est axé sur l'importance de l'IA, en tant qu'outil de bonne gouvernance.

A cet effet, le chef de l'ONU a donc mis l'accent sur le besoin de mettre en place des modalités de gouvernance "efficaces" de l'IA à tous les niveaux, y compris à l'échelle internationale. C'est ce qu'indique aussi le rapport publié récemment par l'Organe consultatif de haut niveau sur cette technologie, contenant des recommandations sur l'exploitation des avantages de l'IA tout en atténuant ses risques.

La Journée internationale de la démocratie est l'occasion de mettre en lumière la nécessité de respecter la liberté d'expression, les libertés publiques et l'état de droit, de veiller à ce que les institutions soient responsables et de protéger et promouvoir les droits humains.