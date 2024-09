La troisième édition de la manifestation culturelle "Souk (marché) de la fête de l'automne" a débuté samedi dans la commune de T'kout (90 km de la ville de Batna), marquée par la présence d'un grand nombre de visiteurs.

La cérémonie d'ouverture de la manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 18 septembre en cours, a donné lieu à un défilé de tableaux folkloriques reflétant la richesse du patrimoine culturel local.

Un large public, de Batna et d'autres wilaya, a assisté aux parades des troupes de cavaliers, de baroudeurs et de Rahaba. Le défilé a été marqué par le spectacle de "Chayeb Achoura", ayant véhiculé comme message l'attachement social à la terre et aux traditions.

Organisée par l'association culturelle "Adhelesse Tamezgha" en coordination avec l'Assemblée populaire communale de T'kout et sous l'égide de la direction de wilaya de la Culture et des Arts, la manifestation donnera lieu à des expositions traditionnelles, des conférences, des ateliers pour enfants. Une visite guidée de la vieille Dechra de T'kout est également au programme.

Le marché de la fête de l'automne revêt une grande importance pour les habitants de T'kout et ses environs en tant que lieu d'échanges de diverses marchandises et produits agricoles et artisanaux, en marge duquel se réunit notables et cheikhs de la région pour réconcilier les personnes et familles en litige et résoudre les problèmes sociaux en suspens.

Pour Messaoud M'hamedi, président de l'association "Adhelesse Tamezgha", cette manifestation permet de faire découvrir le riche patrimoine de la région et de le promouvoir en vue de favoriser le développement de la commune et d'en faire une destination touristique.