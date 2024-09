Le Commission algérienne de sélection des œuvres pour les Oscars a annoncé, la sélection du long-métrage "196 mètres/Algiers" du réalisateurs Chakib Taleb-Bendiab pour représenter l'Algérie à la 97e édition des Oscars, dans la catégorie du "meilleur film international", indique un communiqué du Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC).

Le long-métrage "196 mètres/Algiers", un drame policier, a été sélectionné par la Commission algérienne de sélection des œuvres pour les Oscars, chargée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) et ce sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et en collaboration avec le CADC.

Ce film, qui est une co-production algéro-canadienne, dont le tournage avait commencé à Alger en 2022, a remporté récemment le grand prix du festival international de cinéma du Rhode Island (Etats-Unis) où il a été présentéen avant première mondiale.

Financée par le ministère de la Culture et des Arts, l'œuvre, premier long-métrage du réalisateur Taleb-Bendiab, raconte l'histoire de l'enlèvement d'une jeune fille et son casting comprend plusieurs acteurs dont Hichem Mesbah, Meriem Medjkane, Ali Namousse et Nabil Asli.

Né en 1982, Taleb-Bendiab avait réalisé plusieurs courts-métrage dont le documentaire "Averroès, un lien civilisationnel" (2011), "sang froid" (2013) et "Black spirit" (2018), qui ont été projetés dans plusieurs festivals en Algérie et à l'étranger.

La liste des films internationaux retenus pour entrer en lice dans cette catégorie sera annoncée le 17 décembre prochain, suivie d'une liste définitive de 5 films le 17 janvier 2025 qui concourront pour le prix. Le vainqueur sera annoncé le 3 mars 2025 lors de la cérémonie des Oscars.

"Beetlejuice Beetlejuice" plus vivant que jamais au box-office nord-américain

Après un début exceptionnel, les morts plus ou moins vivants de "Beetlejuice Beetlejuice" du réalisateur Tim Burton restent au sommet du box-office nord-américain, engrangeant 51,7 millions de dollars, selon les projections dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

La suite très attendue du premier volet "Beetlejuice" sorti en 1988 a certes connu une baisse de moitié par rapport à son lancement sensationnel du week-end dernier, mais elle a largement dépassé les autres films à l'affiche.

Dans cette comédie macabre, Michael Keaton campe de nouveau à 73 ans le costume rayé du sinistre et farceur "bio-exorciste" tentant de rallier le monde des vivants.

L'acteur américain partage l'affiche avec Winona Ryder et Catherine O'Hara, elles aussi déjà présentes dans le casting original, ainsi qu'avec de nouveaux venus comme Monica Bellucci ou encore Jenna Ortega, récemment propulsée par la série de Netflix "Mercredi" (inspirée de la famille Addams), produite par Tim Burton.

En deuxième position, toujours de l'horreur mais en plus angoissante, le remake américain du film dano-néerlandais "Ne dis rien" a récolté 11,5 millions de dollars, avec d'"excellents" retours du public et de la critique selon le spécialiste David A. Gross de Franchise Entertainment Research.

Invité à séjourner dans une ferme britannique reculée, un couple découvre rapidement que ses hôtes en apparence bienveillants sont en réalité des tueurs en série.Troisièmes, les super-héros "Deadpool & Wolverine" perdent de nouveau une place cette semaine avec 5,2 millions de dollars récoltés. Mais, au total, le blockbuster Disney/Marvel porté par les stars Ryan Reynolds et Hugh Jackman a rapporté 621,5 millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis.

A la quatrième place, le documentaire parodique politique "Am I Racist?" ("Suis-je raciste?", en français) a engrangé près de 4,8 millions de dollars.

Le commentateur ultraconservateur Matt Walsh participe sous couverture à des ateliers de lutte contre le racisme et s'incruste dans des dîners entre intellectuels. Le film "Reagan" sur la vie du président américain républicain a reculé à la cinquième position avec 2,8 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "Killer's Game" (2,6 millions de dollars)

7. "Alien: Romulus" (2,4 millions de dollars)

8. "Jamais Plus" (2 millions de dollars)

9. "The Forge" (2 millions de dollars)

10. "God's Not Dead: In God We Trust" (1,5 million de dollars).