Quatre Palestiniens sont morts en martyrs lundi dans un bombardement sioniste qui a visé une boulangerie fréquentée par des personnes déplacées à l’ouest du gouvernorat de Khan Younes, dans le sud de la bande de Ghaza, rapportent des médias.

"Nous avons accueilli 4 martyrs, dont une fille, à la suite d’un bombardement (sioniste) qui a visé un camp de Palestiniens déplacés dans la ville", a déclaré une source médicale à l’hôpital Nasser de la ville de Khan Younes, citée par des médias.

Selon les médias, l’attentat visait une boulangerie dans le camp à l’ouest de la ville, dans une zone classée soi-disant "sûre" par l’armée sioniste.

Au cours des derniers mois, l'armée d'occupation a pris pour cible les tentes des personnes déplacées dans la région d'Al-Mawasi et les centres d'hébergement dans diverses zones de la bande de Ghaza, provoquant des martyrs et des blessés, au milieu de la condamnation palestinienne et internationale.

Depuis le début de la guerre contre Ghaza, les Palestiniens sont confrontés aux souffrances des déplacements répétés, alors que l’armée sioniste ordonne aux habitants des zones résidentielles et des quartiers d’évacuer en prévision des bombardements, des destructions et des incursions dans ces zones.

Lors de leur déplacement, 2 millions de personnes sur 2,3 millions âmes (population totale) sont contraintes de se réfugier dans les écoles ou chez des parents ou connaissances, ou de monter des tentes dans les rues, les écoles ou d'autres lieux dans des conditions humanitaires difficiles où il n'y a pas assez d'eau ou de nourriture disponible et où les maladies se propagent.

Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza qui a fait plus de 136 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu d'une destruction massive et d'une famine meurtrière.

Agression sioniste contre Ghaza: le bilan s'élève à 41226 martyrs et 95413 blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 41.226 martyrs et 95.413 blessés, en majorité des femmes et des enfants, a indiqué lundi le ministère palestinien de la Santé.

Au cours de ces dernières 24 heures, au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs et 76 autres ont été blessés dans trois massacres contre des familles, a précisé la même source, citée par l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Un nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, et les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Un précédent bilan du ministère palestinien de la Santé faisait état de 41.206 martyrs et 95.337 blessés.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, entraînant des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Le président du Conseil national palestinien met en garde contre les plans expansionnistes sionistes visant à nuire à Al-Aqsa

Le président du Conseil national palestinien (CNP), Rawhi Fattouh, a mis en garde lundi contre les plans dangereux de groupes de colons extrémistes, qui visent à nuire à la Mosquée d'Al-Aqsa et changer son statut.

M. Fattouh a indiqué, dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, que les appels lancés par ces groupes extrémistes pour incendier la mosquée sainte "constituent un danger et une violation flagrante du caractère sacré musulman, et de la capitale politique et spirituelle du peuple palestinien".

Le président du CNP a ajouté que toute tentative de nuire à la mosquée Al-Aqsa, -qui constitue un symbole religieux sacré pour les musulmans du monde entier et une ligne rouge, - entraînerait des répercussions catastrophiques dans la région et un conflit incontrôlable.

"Toute attaque contre Al-Aqsa est une attaque contre les sentiments de la nation musulmane tout entière et contre le droit du peuple palestinien à sa ville et à ses lieux saints", a-t-il poursuivi.

A cet égard, M. Fattouh a exhorté la communauté internationale et les Nations Unies à assumer leurs responsabilités face à ces menaces, les appelant à œuvrer "immédiatement" pour mettre fin à ces projets qui violent les résolutions de l'ONU qui interdisent toute altération ou modification, que ce soit dans les lieux saints ou nuisant à la civilisation et à la culture de la vielle ville.

Ghaza: une catastrophe humanitaire attend 2 millions de personnes à l'approche de l'hiver (autorités)

Une catastrophe humanitaire attend 2 millions de Palestiniens déplacés à Ghaza à l'approche de l'hiver, ont mis en garde, dimanche, les autorités palestiniennes.

Les autorités palestiniennes à Ghaza ont déclaré, dans un communiqué, que 74% des tentes dans lesquelles se trouvaient les Palestiniens déplacés par l'entité sioniste à Ghaza, étaient "inutilisables et que 100 000 des 135 000 tentes devaient être remplacées de toute urgence car elles étaient usées à cause de 11 mois de guerre et de migration ainsi que de l'exposition au soleil".

"Dans ces conditions, l'hiver approche et une catastrophe humanitaire se produira, laissant 2 millions de personnes sans abri", ont-elles prévenu.

Dans le communiqué, il est indiqué aussi que 250 000 tentes et conteneurs n'ont pas pu entrer à Ghaza en raison de la fermeture des passages frontaliers (par l'entité sioniste), et un appel a été lancé à la communauté et aux institutions internationales pour qu'elles "fournissent des abris appropriés pour protéger 2 millions de personnes du froid de l'hiver et la chaleur de l'été".

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une guerre génocidaire à Ghaza faisant 41182 martyrs et 95280 blessés, au 15 septembre.