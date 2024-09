L'Italie a dégagé en juillet un excédent commercial de 6,74 milliards d'euros, contre 6,10 milliards pendant le même mois de 2023, grâce à la hausse des exportations, a indiqué lundi l'Institut italien des statistiques "Istat".

La troisième économie de la zone euro a vu ses exportations augmenter de 6,8% en juillet, après un recul de 6,1% en juin et de 1,7% en mai.

Les importations sont elles aussi reparties à la hausse, progressant de 6,3%, après avoir chuté de 9,8% en juin et 4,9% en mai.

Sur les sept premiers mois de l'année, l'excédent commercial de l'Italie a atteint 35,9 milliards d'euros, contre 15,9 milliards sur la même période de 2023.

Le déficit de la balance énergétique s'est légèrement réduit en juillet, passant à 4,79 milliards d'euros contre 4,85 milliards pendant le même mois de l'an dernier.

Les articles pharmaceutiques, chimiques et botaniques (+21,4%), les produits alimentaires (+15,7%) ainsi que les métaux de base et produits métalliques (+7,8%) ont vu leurs exportations augmenter sur un an.

Parmi les pays qui ont le plus contribué à la hausse des exportations figurent les Pays-Bas (+18,3%), la Belgique (+15,2%), l'Espagne (+12,6%).

Italie: l'inflation ralentit en août

L'inflation en Italie a décéléré en août, baissant à 1,1% sur un an après 1,3% en juillet, selon des données définitives publiées lundi par l'Institut italien de la statistique "Istat" qui a ainsi confirmé sa première estimation.

L'augmentation des prix à la consommation en Italie est inférieure à la moyenne de la zone euro qui a atteint 2,2% en août en glissement annuel et à l'objectif de 2% à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE).

Ce ralentissement des prix à la consommation est dû surtout à la chute plus prononcée des tarifs de l'énergie non réglementés et au recul des prix des biens durables, explique l'Istat.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en août.

Les prix des produits énergétiques non réglementés ont accentué leur baisse sur un an, reculant de 8,6% en août, après 6% en juillet.

A l'inverse, les tarifs réglementés du secteur de l'énergie ont accéléré leur hausse, grimpant de 14,3% contre 11,7% en juillet.

Les prix des biens durables ont baissé de 1,8% en août, après 1,2% en juillet.

Le "panier de la ménagère" (produits alimentaires, de nettoyage, de soin et d'hygiène) a ralenti sa hausse, passant de +0,7% à +0,6%.

La hausse de l'indice d'inflation calculée selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) a reculé à 1,2% en août sur un an, après 1,6% en juillet.