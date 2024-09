Les cours du pétrole prenaient de l'allant lundi, portés par un affaiblissement du dollar, à quelques jours d'une probable baisse de taux de la banque centrale américaine, et des inquiétudes sur l'état de l'offre.

Vers midi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, progressait de 0,25% à 71,79 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, montait de 0,38%, à 68,91 dollars.

En ouverture de séance, le brut se négociait légèrement à la hausse, soutenu par des facteurs tels qu'un dollar plus faible et des inquiétudes persistantes concernant une offre mondiale plus resserrée en raison de la réduction de la production de brut américain, expliquent des analystes.

Le marché table en effet sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.

Les perspectives d'une réduction des taux plus importante qu'initialement envisagé plombaient le billet vert lundi, ce qui a tendance à favoriser les achats de brut, libellés dans cette devise.

De son côté, l'ouragan Francine n'a pas fait de dégâts majeurs d'après les poids lourds de l'exploitation pétrolière dans la région, et la reprise des activités de production et de raffinage se poursuit.

Toutefois, le Bureau de sûreté et de protection de l'environnement (BSEE) estimait dimanche qu'un peu plus de 19% de la production actuelle de pétrole et près de 28% de la production actuelle de gaz naturel dans le golfe du Mexique demeuraient à l'arrêt.

En outre, la baisse des exportations de pétrole libyen a alimenté les inquiétudes sur l'offre, avec des données de production faibles.

Les exportations de pétrole brut depuis la Libye sont tombées à 314.000 barils par jour (b/j) la semaine dernière contre 468.000 b/j les cinq premiers jours de septembre, d'après les données regroupées par Bloomberg.