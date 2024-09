Un système d'alimentation en eau potable a été mis en service dernièrement au profit d’une population globale de 2.000 âmes dans les villages et zones reculées du nord de la commune de Thénia (Est de Boumerdes), a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale des ressources en eau.

Ce système est notamment destiné à alimenter en eau potable les villages d'Ouled Ali, Tala Maâli, Boukhenfer et Sidi Feredj, a indiqué à l’APS le directeur du secteur, Abdelkader Ziouche.

Il a ajouté que ce système d'alimentation vise l’amélioration des conditions de vie dans ces zones reculées en mettant un terme aux coupures d’eau et en réduisant les fuites, tout en encourageant les citoyens à revenir dans ces régions et à relancer les activités agricoles et artisanales les caractérisant.

"Ce nouvel acquis de développement a porté sur la réalisation d'une station de pompage d'eau potable et d’un réseau de conduites de 13.900 m de long", a expliqué l'ingénieur de la direction des ressources en eau, chargé de ce projet, Cherouf Kamel.

A cela s’ajoute la réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 300 m3 équipé de trois départs vers les villages d'Ouled Ali, Sidi Feredj et Tala Maâli, puis vers les foyers concernés.

M. Ziouche, a noté que la wilaya de Boumerdes a bénéficié, ces dernières années, de plusieurs autres projets vitaux actuellement en réalisation, dont un relatif à l’alimentation en eau potable des villages et des agglomérations des communes de Keddara, Larbaâtache et Thenia.

Un projet portant sur le raccordement des villages d'Ouled Brahim, Ben Ouadhah et Boubrarat dans la commune de Hammadi, au réseau d'eau potable, et un autre visant l'alimentation en eau potable des villages du Sud de la commune de Cap Djinet, ont été également inscrits au profit de la wilaya et sont en cours de réalisation, selon la même source.

L’alimentation en eau potable (AEP) à Boumerdes est essentiellement assurée par le transfert d’eau à partir du barrage "Taksebt" dans la wilaya de Tizi-Ouzou et les barrages de Kaddara, El-Hamiz et Beni Amrane, ainsi que l'eau de mer dessalée, rappelle-t-on.