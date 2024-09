Les services de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont procédé, dernièrement, à la saisie de 8.915 comprimés de psychotropes et à l’arrestation de trois individus, a indiqué, dimanche, un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

L’opération a été menée par les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Aïn Youcef, suite à l'exploitation d'informations selon lesquelles un groupe d'individus activait dans le trafic de comprimés de psychotropes, a précisé la même source, ajoutant que la perquisition d’une habitation au niveau de cette commune a permis de découvrir la quantité précitée de comprimés de psychotropes.

Dans le cadre de la même opération, trois individus ont été arrêtés et 3 téléphones mobiles ont été saisis, a-t-on fait savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des suspects, qui ont été présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Remchi, selon le même communiqué.

Médéa : saisie de plus d'un kilogramme de cocaïne (Sûreté)

Les services de la Sûreté de wilaya de Médéa ont neutralisé, récemment, un réseau de trafiquants de drogue et saisi plus d'un kilogramme de cocaïne, rapporte dimanche un communiqué de la Sûreté de wilaya.

L'arrestation des trafiquants de drogue et la saisie de la quantité de cocaïne ont été rendues possibles grâce à des informations parvenues aux services de sécurité sur une activité suspecte de vente de drogue impliquant deux individus.

Les investigations des éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) qui a pris en charge cette affaire, ont abouti à l'arrestation du principal suspect et de son complice, connus tous deux des services de police, à bord d'un véhicule touristique, indique le communiqué.

La fouille minutieuse du véhicule a permis la découverte de 1,16 kg de cocaïne, a-t-on précisé.

Sept (7) autres membres de ce réseau criminel, qui transportaient et vendaient de la drogue, ont été également arrêtés dans le sillage de cette enquête, a-t-on ajouté.

Les enquêteurs ont aussi procédé, lors de cette opération, à la saisie de plus de 4.870 capsules de comprimés psychotropes, des armes blanches, une arme à feu traditionnelle, ainsi que deux véhicules et une somme d'argent représentant le revenu de vente de ce trafic d'un montant de plus de deux (2) millions de DA, souligne le document.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les personnes arrêtées pour "constitution d'une bande criminelle organisée et transport et vente de drogue dure et psychotropes", est-il ajouté.

Ils ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, a conclu le communiqué de la Sûreté de wilaya.