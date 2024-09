Les services des Douanes ont procédé à la saisie de plus d'un million d'unités de pétards et de feux d'artifice au courant de cette année, indique dimanche un communiqué de la Direction générale des Douanes.

"A la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif (1446-2024), et en exécution de l'engagement total de l'institution douanière et son rôle crucial dans la lutte contre le trafic et le commerce illégal des pétards et des feux d'artifice, la Direction générale des Douanes a élaboré un programme d'interventions intensives sur le terrain à travers tout le territoire national, par le renforcement de l'activité des brigades douanières opérationnelles aux frontières nationales (terrestres, maritimes et aériennes) et la couverture sur le terrain du territoire national en coordination avec les différents partenaires sécuritaires".

Au cours de cette année, "l'activité sur le terrain a permis la saisie de 34.000 sacs et plus d'un million d'unités de pétards et de jeux pyrotechniques selon le dernier bilan enregistré par rapport à celui de l'année dernière qui fait état de la saisie de plus de cinq (5) millions d'unités pyrotechniques", précise la même source.

"Les services des Douanes algériennes ont contribué à tracer un programme de sortie sur le terrain en coordination avec les corps de sécurité et les institutions de l'Etat concernées par la lutte contre ce phénomène en vue sensibiliser les citoyens, notamment les enfants et le jeunes, aux dangers de ces produits ainsi qu'aux sanctions encourues par la détention de ce genre de marchandises prohibées que ce soit sur les voies publiques, les kiosques, les magasins ou les différents points de vente", ajoute le communiqué.

Les mêmes services ont également participé à des actions de sensibilisation sur diverses stations de la Radio algérienne et chaînes télévisées, note le communiqué.