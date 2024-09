Une nouvelle étude scientifique insolite révèle que la litière pour chats pourrait être responsable de vos coups de colère.

La litière pour chat serait toxique. La toxoplasmose présente dans les excréments de chats pourrait infecter le cerveau et générer des excès de colère, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Clinical Psychiatry.

Les chercheurs de l'université de Chicago (Etats-Unis) ont recruté 358 adultes. Environ un tiers avait des troubles mentaux qui s'exprimaient par des actes impulsifs, des agressions verbales ou physiques disproportionnées par rapport aux situations qui les déclenchaient. Un autre tiers était des personnes diagnostiquées avec d'autres types de troubles psychiatriques. Et le dernier tiers représentait le groupe témoin.

L'équipe de recherche a constaté que 22% des personnes agressives ont été testées positives à la toxoplasmose, contre seulement 9 % pour le groupe témoin. Environ 16% du groupe avec d'autres troubles psychiatriques ont été testé positifs eux aussi à la toxoplasmose.

LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT SE PROTÉGER

La toxoplasmose est une maladie due à un parasite, le toxoplasme, que l'on retrouve surtout dans les viandes de porc ou de mouton et dans les excréments de chat. Pour les femmes qui ne sont pas immunisées, la toxoplasmose attrapée durant la grossesse peut engendrer des anomalies chez l'embryon, puis le fœtus. Les lésions les plus fréquentes sont oculaires. Mais, aujourd'hui, 85% des femmes en âge de procréer sont immunisées contre cette maladie qui passe souvent inaperçue quand elle se déclare (juste une légère fièvre et quelques ganglions au niveau du cou). Cette nouvelle étude révèle que la toxoplasmose pourrait aussi être responsable des excès de rage. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'abandonner sur le champ votre chat.