Il n'existe pas de vaccin contre la toxoplasmose. Aussi les femmes enceintes doivent-elles se faire diagnostiquer dès la première visite prénatale.

La toxoplasmose est une maladie due à un parasite, le toxoplasme, que l'on retrouve surtout dans les viandes de porc ou de mouton. Aujourd'hui, 85% des femmes en âge de procréer sont immunisées contre cette maladie qui passe souvent inaperçue quand elle se déclare (juste une légère fièvre et quelques ganglions au niveau du cou). Mais pour les femmes qui ne sont pas immunisées, la toxoplasmose attrapée durant la grossesse peut engendrer des anomalies chez l'embryon, puis le fœtus. Les lésions les plus fréquentes sont oculaires.

"Schématiquement, on peut dire que durant la première moitié de la grossesse les lésions sont rares mais graves et que pendant la seconde moitié, elles sont plus fréquentes mais moins graves" explique le Dr Alain Tamborini, gynécologue, auteur de nombreuses publications.

C'est pourquoi lors de la première consultation prénatale, un test sérologique est demandé. S'il se révèle négatif (la future maman n'est pas immunisée), il faudra renouveler ce test chaque mois jusqu'au terme de la grossesse et une dernière fois au moment de l'accouchement, en prélevant du sang du cordon ombilical.

Si le test se révèle positif au cours de la grossesse (la future maman a été en contact avec le parasite), un traitement antibiotique sera immédiatement entrepris pour éviter la transmission au fœtus. Mais de nombreuses incertitudes demeurent quant à leur efficacité.

Toxoplasmose : les précautions à prendre

Ces conseils s'appliquent dès le début de la grossesse, avant même le dépistage sérologique.

- Bien cuire toutes les viandes et laver les fruits et légumes crus.

- Laver à grande eau les ustensiles de cuisine et le plan de travail.

- Faire nettoyer le bac à litière du chat par une tierce personne ou porter des gants.

- Toujours porter des gants pour jardiner.