La Maison de la Culture et des Arts "Zeddour Brahim Kacem" d'Oran organise, en coordination avec la Direction de la Culture et des Arts de la ville d'Oran, un riche programme d'activités culturelles et patrimoniales en célébration du Mawlid Ennabaoui, a-t-on appris des organisateurs.

Les activités ont débuté samedi au niveau de la salle de cet édifice culturel par un rassemblement "Kaada" sur cette fête religieuse et ce legs ancestral. Ce rassemblement, organisé en coopération avec l'association locale "Tanweer El Ousra", met en lumière la manière de célébrer Mawlid Ennabaoui dans la capitale de l'Ouest du pays dans un décors réalisé par des artisanes. Cette célébration de trois jours comprend également une cérémonie de chant, organisée par l'association "Jil Thakafi" au Centre culturel "Abdelhamid Ben Badis" de la commune de Bir El Djir (est d'Oran), dans le cadre du renforcement du travail de proximité et d'animation du mouvement culturel.

Une soirée de chant "inchad" du groupe "El Ourwa Wouthka", prévue lundi prochain, comprenant des lectures de poésie à la louange du prophète (QSSSL), une conférence sur la vie du Prophète, un spectacle de chant de la chorale d'enfants de la Maison de la Culture et des Arts.