Près de sept (7) kg d'or ont été récupérés par les services de la Sûreté de wilaya de Chlef et trois (3) individus suspectés d'activer au sein d'un réseau criminel spécialisé dans la contrebande de métaux précieux, ont été arrêtés, a indiqué samedi un communiqué de cette institution sécuritaire.

L'affaire a été traitée la semaine écoulée par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de la Sûreté de wilaya de Chlef qui a démantelé un réseau criminel composé de trois (3) individus originaires d'une wilaya de l'Est du pays, présumés impliqués dans le trafic illégal de métaux précieux, avec la récupération d'une quantité de 6,738 kg d'or, a précisé le document.

L'opération a été réalisée suite à des enquêtes de terrain menées sous la supervision du parquet territorialement compétent, ayant abouti à l'arrestation des suspects et à la récupération de ladite quantité d'or qui était soigneusement dissimulée à bord de deux véhicules touristiques, a-t-on détaillé, soulignant que la valeur totale des objets saisis s'élève à près de 100 millions de DA.

Les investigations de la police ont révélé que les membres de ce réseau utilisaient comme couverture, des registres de commerce non conformes à leur activité pour faciliter la contrebande de l'or destiné à être vendu illégalement, et que d'énormes transactions financières ont été effectuées".

Les suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes près le tribunal de Chlef pour "blanchiment d'argent, évasion fiscale, infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, exercice d'une activité commerciale non conforme et défaut de facturation", selon la même source.