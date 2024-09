Le président de la Commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Anouar Bouchouit, a présidé à Erevan (Arménie), un atelier sur les questions d'éducation, des jeunes et d'emploi en temps de crises, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cet atelier organisé dans le cadre des travaux de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, "les questions d'enseignement, des jeunes et d'emploi en temps de crises ont été évoquées, notamment en ce qui concerne les catégories vulnérables tels que les handicapés, outre les défis auxquels les jeunes sont confrontés à cause des guerres et des conflits armés, notamment en Afrique". Membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), M. Bouchouit conduit une délégation de l'APN participant aux travaux de cette conférence.

Soutien aux jeunes : l'expérience algérienne présentée en Arménie

La membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Khaoula Talbi, a présenté, vendredi à Erevan (Arménie), l'expérience de l'Algérie en matière de soutien aux jeunes et de développement des politiques visant à les associer à la prise de décision, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

S'exprimant lors des travaux de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, Mme Talbi a souligné que "le soutien aux jeunes en Algérie s'est traduit sous différentes formes, dont la création du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), le développement de politiques consacrant leurs droits et leur participation à la prise de décision ainsi que la promulgation de lois portant appui aux initiatives juvéniles", précise la même source. Ce soutien est concrétisé en outre, par "l'existence de 100 jeunes députés parmi 407 à l'APN, et la création d'un réseau parlementaire des jeunes", ajoute Mme Talbi.

Par ailleurs, la parlementaire a évoqué la présidentielle du 7 septembre, qu'elle a qualifiée d'"occasion renouvelée pour ancrer les droits et parachever les réformes sous la conduite du président M. Abdelmadjid Tebboune". Après avoir rappelé que "le monde est confronté à une situation critique induite par les crises et les conflits impactant, particulièrement, les enfants, les jeunes et les femmes", Mme Tabli a plaidé pour "remédier à la souffrance des jeunes face aux crises et aux conflits", mettant l'accent sur le rôle des parlementaires dans "la défense des droits de ces jeunes, notamment en Palestine et au Sahara occidental".