L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a assuré, hier, qu'elle se concentre pour que le marché mondial du pétrole soit stable et équilibré dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs, dans une approche "inclusive" et "réaliste".

"Il ne fait aucun doute que l'Opep est la championne du marché mondial du pétrole et de la coopération internationale, car elle continue, jour après jour, de se concentrer sur la garantie que le marché pétrolier soit stable et équilibré dans l'intérêt de tous les producteurs et consommateurs, ainsi que de l'économie mondiale, malgré les défis auxquels notre industrie est confrontée", a souligné le secrétaire général de l'Opep, Haitham Al Ghais, dans une déclaration publiée par l'organisation sur son site-web à l'occasion de la célébration du 64ème anniversaire de sa création, coïncidant avec la date du 14 septembre 1960.

Dans ce contexte, le SG de l'Opep a précisé que "l'organisation célèbre aujourd'hui l'histoire de son succès sans précédent", tout en assurant qu'il est "convaincu qu'avec le soutien continu des pays membres de l'Opep et de toute la famille de l'Opep, l'organisation est prête à continuer de prospérer dans les années et les décennies à venir".

L'organisation a assuré, dans un communiqué à cette occasion, qu'"elle avait toujours défendu, au cours de ses 64 années d'existence, la coopération et le dialogue entre toutes les parties prenantes pour assurer la stabilité du marché mondial du pétrole, relever les défis par des approches inclusives et réalistes, ainsi que garantir que le pétrole continue de soutenir le développement des nations et la prospérité de l'humanité".

L'Opep a relevé, également, que "sa mission vitale et ses objectifs visent notamment de soutenir la stabilité du marché pétrolier et de protéger le droit de tous les pays à exercer une souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles dans l'intérêt du développement". Dans ce cadre, l'organisation a évoqué la Déclaration de coopération (DoC), l'accord historique entre les pays membres de l'organisation et les principaux pays producteurs de pétrole non membres de l'Opep, conclu à Alger le 28 septembre 2016, avant d'être entériné en mois de novembre de la même année à Vienne, permettant aux signatures de travailler ensemble dans l'intérêt d'une stabilité durable du marché du pétrole.

La signature de cette déclaration a constitué "la plus récente démonstration éclatante des efforts menés pour la stabilité du marché mondial du pétrole", a-t-on encore souligné dans le communiqué, tout en précisant que "l'organisation, qui fête aujourd'hui ses 64 ans, célèbre plus de six décennies de réalisations et de succès exceptionnels".

A l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de la fondation de l'organisation, une cérémonie a été organisée à Vienne au siège de l'organisation par le secrétariat.

Fondée à Baghdad, du 10 au 14 septembre 1960 par le Koweït, l'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite et le Venezuela, l'organisation se compose aujourd'hui de 12 pays membres: l'Algérie, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Libye, le Nigéria et les Emirats arabes unis, en plus des membres fondateurs.

L'Algérie, qui joue un rôle très actif au sein de l'Opep, avait adhéré en juillet 1969 à cette organisation.