L'athlète Younès Ayachi a bonifié d'une médaille d'or la moisson algérienne aux Championnats arabes des moins de 18 ans actuellement en cours à Al Taïf (Arabie saoudite), après avoir remporté le concours du saut en hauteur, disputé vendredi soir.

Un peu plus tôt dans la journée, ses compatriotes Manil Ben Abbès et Douaâ Safi avaient glané le bronze, après avoir décroché la troisième place, respectivement sur le 100 mètres/garçons et le 400 mètres/filles.

Le deux précédentes breloques en métal précieux ont été l'œuvre de Walid Farès Ghettas et Gacemi Zahr-Eddine respectivement dans le concours du saut en longueur et l'épreuve du 110 mètres/haies, alors que l'unique médaille d'argent décrochée jusqu'ici a été l'œuvre d'Aya Zenikhri, dans l'épreuve du 5000 mètres/marche.

Les autres médailles algériennes quant à elles étaient en bronze, à commencer par celle d'Abdelkader Mahrez sur le 10.000 mètres/marche. Il y avait aussi celle de Maroua Belali au lancer du disque et celle de Sohaïb Seghier dans le concours du saut en longueur, après avoir occupé la troisième place, derrière son compatriote Walid Farès Ghettas et le Saoudien Fayçal Hassan Al-Asmari.

Au total, l'Algérie compte neuf médailles (3 or, 1 argent, 5 bronze) après deux journées de compétition (11-16 septembre). L'Algérie a engagé une trentaine d'athlètes dans cette compétition. La Direction technique nationale, qui ambitionne de jouer les premiers rôles, avait considérablement durci les critères de sélection, en retenant les athlètes ayant fait preuve de régularité dans l'obtention de leurs résultats.

