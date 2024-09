La wilaya de Bechar a décidé la relance des projets de réalisation du barrage d’Oued Labiad et du reprofilage de l’oued Bechar, dans l’objectif d’atténuer les effets dangereux des crues du cours d’eau qui traverse sur 19 km la ville éponyme, a annoncé le wali, Mohamed Said BenKamou.

"Nous avons procédé à la relance des dossiers techniques liés à la réalisation d’un barrage sur le lit de l’oued Labiad (Nord de Bechar), l’une des principales sources de l’oued Bechar, et ce dans le but de mobiliser les eaux superficielles et surtout d’atténuer les effets dangereux des crues de l’oued Bechar, dont les crues records d’octobre 2008 et la toute récente sont à l’origine d’inondations ayant touché une partie du chef lieu de wilaya", a-t-il déclaré lors d’une récente rencontre avec la presse.

La réalisation de ce nouveau barrage d’une capacité de retenues de plus de 2 millions m3 d’eaux de crues de l’Oued précité, selon une étude déjà réalisée auparavant, permettra en plus de dompter les eaux des crues de l’oued qui alimente la crue de celui de Bechar, de constituer un apport en eau supplémentaire en matière d’approvisionnement des populations de la commune de Bechar en eau potable, et répondre aux besoins d’irrigation des périmètres agricoles à proximité, a-t-il expliqué.

''S’agissant des études techniques pour l’aménagement et le reprofilage de l’oued Bechar, elles ont été déjà finalisées par l’Office national d’irrigation et de drainage-réalisation et ingénierie (ONID-RI), (Filiale de l’Office national d’irrigation et de drainage-ONID)'', a-t-il fait savoir.

Ces études, d’un coût de 152 millions DA, ont permis de mettre en exergue l’ensemble des travaux et autres aménagements à réaliser au niveau de ce cours d’eau situé en milieu urbain, selon des cadres techniques de cet office.

En plus des travaux d’aménagement et de reprofilage de ce site naturel, dans la perspective de la protection de la commune de Bechar des inondations, il est également prévu, dans le cadre des mêmes études techniques, la réalisation sur les berges de l’oued de plusieurs projets attractifs au bénéfice de la population locale, ont-ils signalé.

Vers une interdiction des constructions sur les berges de l’Oued

"Désormais, nous allons interdire toutes constructions ou réalisation d’infrastructures à proximité des berges de l’oued de Bechar, dans un souci de protection de la sécurité des riverains", a assuré le chef de l’exécutif de la wilaya.

"Nous avons constaté que depuis octobre 2008, les mêmes situations d’inondations des habitations des riverains et d'infrastructures publiques situées à proximité de cet oued refont surface".

"Raison pour laquelle nous allons prendre les mesures nécessaires pour l’interdiction de toutes constructions sur cette zone inondable, avant l’entame du projet d’aménagement et de reprofilage de ce cours d'eau", a souligné M. Mohamed Said Benkamou.