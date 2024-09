Pas moins de 557 nouvelles places de formation, toutes formules confondues, sont offertes dans la wilaya de Djanet, dans le cadre de la prochaine rentrée de la formation professionnelle (session d'octobre), a-t-on appris jeudi de la direction locale de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP).

Ces postes sont répartis sur 37 spécialités de formation, dont trois nouvellement introduites et afférentes à la gestion et l'économie de l'eau, le traitement de textes, la peinture et la vitrerie, en vue de satisfaire les vœux des postulants et des exigences du marché local de l'emploi, a indiqué le DEFP, Brahim Moussaoui. De même, cinq (5) nouvelles spécialités de formation ont été retenues pour la qualification des bénéficiaires de l'allocation chômage et portent sur la pâtisserie, l'électricité et la gestion et tri des déchets, a-t-il ajouté.

Des postes de formation en pâtisserie ont été retenus pour la femme rurale de la région de Tinelkoum, lui permettant d'acquérir un métier et un savoir-faire professionnel à même de l'aider à s'insérer dans le marché du travail.

La direction du secteur va lancer, en prévision de cette session, une campagne d'information, la distribution de dépliants et l'animation d'émissions radiophoniques sur les opportunités de formation disponibles à travers les différents établissements de formation, y compris pour les personnes aux besoins spécifiques.

Le secteur, qui a enregistré, au titre de la session de févier dernier, la sortie de 63 promus, dont 36 filles, dispose d'un institut de la formation professionnelle à Djanet et de deux centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) dans les communes de Djanet et Bordj El-Haouès, selon les données de la DFEP.