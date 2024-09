Une ambiance chaleureuse de ferveur spirituelle règne depuis le début du mois hégirien de Rabie El-Awal, mois de naissance du prophète Mohamed (QSSSL), sur les lieux de culte, mosquées, zaouïas et écoles coraniques de la wilaya d'Adrar.

Les adeptes de ces lieux religieux s'attèlent, au 12ème jour du mois de Rabie El-Awal, à célébrer cet évènement religieux en organisant, dans les différentes structures cultuelles, les mosquées, les écoles coraniques et les sièges des zaouïas, une panoplie d'activités, entre prêches, conférences et halaqate (regroupements religieux), mettant à l'honneur les valeurs et préceptes religieux transmis par le prophète Mohamed (QSSSL). L'association et Choyoukh de la mosquée Moadh BenDjebel, à Adrar, animent des veillées religieuses, avec la participation de fidèles de tous âges, afin de perpétuer cette tradition et pérenniser ce legs immatériel ancestral.

Selon l'imam de la mosquée, Cheikh Ahmed Abassi, le programme commémoratif Mawlid Ennabaoui est lancé dès l'entame du mois hégirien de Rabie El-Awal par la récitation du Saint Coran, l'animation de Halaqate de Medh (panégyriques), comme le faisaient les anciens érudits et Choyoukh, tels que les regrettés Sidi Mohamed Belkebir et Sidi Hadj Salem Benbrahim. Très attachés aux traditions ancestrales aux dimensions socioreligieuses, les Adraris perpétuent l'évènement par l'établissement, depuis le début du mois de Rabie El-Awal, d'un programme commémoratif et festif riche en textes poétiques légués par d'éminentes personnalités, à l'instar des textes "El-Borda" de l'imam El-Boussairi, en ouverture des festivités, et de celui de "Takhmiss'' d'El-Baghdadi.

Ces récitals de poèmes panégyriques évoquant et mettant à l'honneur la Sira Ennabaouia (ligne de conduite du prophète QSSSL), visent à ancrer cette date chez les jeunes générations et les imprégner des enseignements du Sceau des prophètes et messagers, les orientant sur la voie d'un islam de juste milieu et de modération.

La célébration de cette date religieuse, faisant l'objet de moult activités religieuses et culturelles, est marquée également par l'organisation, dans les différentes structures cultuelles, de concours sur la Sira Ennabaouia, le Hadith et la récitation du Saint Coran, sous l'égide de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs et d'autres institutions concernées.