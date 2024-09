Le club de deuxième Division turque, Rizespor, a annoncé vendredi soir avoir engagé le milieu offensif international algérien Rachid Ghezzal, qui selon la même source a signé pour une année renouvelable.

"Ghezzal a passé sa visite médicale à l'hôpital Acibadem Altunizade. Il a effectué des analyses de sang et il a subi différents examens au niveau des services d'orthopédie, de médecine interne, d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie, de chirurgie générale et de cardiologie. Après quoi, il a subi tests pulmonaires et d'effort. Tout s'est finalement bien passé et le joueur a pu signer un contrat d'une année renouvelable" a indiqué le club turc dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

"Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle recrue, Rachid Ghezzal, en espérant qu'il connaitra beaucoup de succès", a ajouté Rizespor, ayant accompagné son écrit d'une série de photos, montrant l'international algérien en train de passer sa visite médicale.

Agé de 32 ans, Ghezzal se trouve depuis 2020 en Turquie, où il a défendu les couleurs du Besiktas JK jusqu'à cet été. Il a disputé un total de 123 matchs et marqué 17 buts.

Le frère cadet de l'autre ancien international algérien, Abdelkader Ghezzal, a porté le maillot national à 22 reprises et a marqué deux buts. Il avait honoré sa première convocation chez Les Verts en 2015.

Son nouveau club employeur, le Rizespor, occupe actuellement la 12e place au classement général en championnat, avec quatre points après quatre journées. Il n'a marqué que trois buts et en a encaissé huit.