La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé les dates des rencontres des quatre premières journées du championnat de Ligue 1 Mobilis, saison 2024/2025, dont le coup d'envoi sera donné le jeudi 19 septembre.

Il est à noter que la 1re journée de la saison ne comportera que trois matchs, en raison de la programmation des matchs retour de clubs algériens engagés dans les différentes compétitions interclubs de la CAF, (MCA, CRB, CSC, USMA), qui se dérouleront les 20, 21 et 22 septembre, coïncidant ainsi avec le début du championnat. Ainsi, la journée inaugurale se jouera les 19, 20 et 21 septembre 2024, tandis que les matchs en retard sont programmés les 24 septembre, 1er et 2 octobre prochain. Cette première journée sera dominée par le choc entre la JS Kabylie et le MC Alger qui se déroulera le mardi 1er octobre au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou à 18h00. La deuxième journée de compétition aura lieu les 26, 27 et 28 septembre avec deux rencontres à huis clos: ES Mostaganem- MC Oran et NC Magra- USM Alger. L'affiche de cette journée mettra aux prises le CR Belouizdad à l'ES Sétif, prévue le jeudi 26 septembre au stade 20 aout (Alger).

La troisième journée de Ligue 1 mobilis se jouera entre le 4 et le 6 octobre avec en tête d'affiche le choc CS Constantine- MC Alger programmé le dimanche 6 octobre à 16h00 au stade Ben Abdelmalek Ramdan à huis clos.

Quant à la quatrième journée, elle est prévue les 11 et 12 octobre 2024, et sera dominée par le choc MC Alger- MC Oran qui se jouera le samedi 12 octobre dans un stade qui sera désigné ultérieurement. A noter que plusieurs matchs des quatre premières journées n'ont pas encore été domiciliés notamment ceux du Paradou AC, USM Alger, MC Alger. D'autre part, le MC Oran a opté cette saison pour le stade Miloud Hadefi pour accueillir ses adversaires, tandis que le nouveau promu l'Olympique Akbou évoluera au stade de l'Unité Maghrébine de Bejaia.

Le programme de la première journée

Programme de la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, saison 2024-2025, dont le coup d'envoi sera donné le jeudi 19 septembre.

Jeudi 19 septembre 2024:

Stade 8 mai 45: ES Setif - MC El Bayadh 21h 00

Vendredi 20 septembre 2024 :

Stade de l'Unité maghrébine: Olympique Akbou - NC Magra 18h00

Samedi 21 septembre 2024 :

Paradou AC - ASO Chlef dans un stade à désigner

Mardi 24 septembre 2024:

Stade Miloud Hadefi: MC Oran - JS Saoura 18h 00

Mardi 1er octobre 2024:

Stade 1er novembre: JS Kabylie - MC Alger 18h00

Mercredi 2 octobre 2024:

CS Constantine - ES Mostaganem à Huis-Clos dans un stade à désigner.

Stade Hamame Amar: USM Khenchela - CR Belouizdad 16h00.

USM Alger - US Biskra dans un stade à désigner.